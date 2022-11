A decisão de Roy Reding surge dois dias após ter sido condenado por fraude imobiliária.

Deputado do ADR sai do conselho comunal da capital

Redação A decisão de Roy Reding surge dois dias após ter sido condenado por fraude imobiliária.

O político da ADR, Roy Reding, anunciou este sábado, no Facebook, a sua demissão do conselho comunal da Cidade do Luxemburgo, evocando razões pessoais para a sua decisão.

O deputado de 57 anos indicou que já não tem energia e tempo para lidar com todas as suas obrigações familiares, profissionais e políticas. "É naturalmente difícil desistir agora", escreveu no Facebook. "Não foi fácil, mas entreguei a minha demissão ao conselho comunal". Roy Reding continua a representar o ADR como membro do Parlamento.

Deputado vai recorrer da sentença

Deputado luxemburguês condenado a prisão por fraude imobiliária Roy Reding, doADR, foi condenado a uma pena suspensa de um ano e uma multa de 50 mil euros por fraude na venda de um imóvel.

Reding ganhou um lugar para o ADR no conselho municipal da capital nas eleições comunais de 2017. Ainda não se sabe quem irá ocupar o seu lugar. Em 2017, Marceline Goergen ficou em segundo lugar, mas desde então deixou o partido. O secretário geral da ADR, Alex Penning, ficou em terceiro lugar.

Recorde-se que o antigo advogado foi condenado esta semana a uma pena de prisão suspensa de um ano e a uma multa de 50.000 euros na sequência de acusações relacionadas com fraude imobiliária. A sentença ainda não é definitiva e Reding anunciou, no Facebook, que vai contestá-la.

