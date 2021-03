Uma denúncia feita no Dia da Mulher.

Deputado diz que nem todas as mulheres conseguem usufruir da licença de amamentação

Está estipulado no código do trabalho. No Luxemburgo, uma mulher que esteja a amamentar tem direito à licença de amamentação, depois de regressar ao trabalho e até a criança ter dois anos de idade. Uma licença que se traduz em dois períodos diários de 45 minutos em que pode ausentar-se do trabalho. Mas, segundo o deputado, nem todas conseguem usufruir do direito.

Numa questão parlamentar dirigida aos ministros do Trabalho, Dan Kersch, e da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, o deputado François Benoy, do Déi Gréng, denuncia as “reticências” de muitos patrões em concederem às suas empregadas este direito. De acordo com o deputado, “para o patrão, as modalidades da implementação desta disposição do código do trabalho nem sempre são claras”. Razões que levam o deputado a pedir ao Governo informações precisas sobre a atribuição da licença de amamentação. Benoy quer por exemplo saber quantas mulheres usufruem da licença e quantas queixas são feitas à Inspeção do Trabalho e das Minas devido a problemas no acesso a este direito.

Caso estes dados não existam, o deputado sugere a realização de um estudo sobre as questões e dificuldades ligadas à amamentação no mundo do trabalho. Para evitar eventuais conflitos entre trabalhadoras e patrões Benoy questiona os ministros se não faria mais sentido ser o Estado a arcar com o custo salarial da licença de amamentação, tal como acontece atualmente com parte da licença de paternidade e da licença parental.

Outra das perguntas do deputado dos Verdes prende-se com as mulheres que optam por usar a bomba de extração de leite. O parlamentar quer saber quais são as recomendações dirigidas às empresas nesta matéria, nomeadamente em termos de espaço para o efeito. Regra geral, as mulheres a trabalhar a tempo inteiro podem usufruis da licença no início ou no final do dia de trabalho. Caso lhes seja impossível amamentar a criança nas imediações do local de trabalho, podem juntar os dois períodos de 45 minutos, e tirar 90 minutos de uma só vez. Note-se que aquele período é considerado como tempo de trabalho, isto é, não implica qualquer perda salarial. O empregador pode, no entanto, solicitar um atestado médico que declare que a mulher está a amamentar.



