Deputada sugere mais abertura a médicos de países terceiros

Diana ALVES Carole Hartmann, do DP, considera que é preciso haver mexidas no sistema de reconhecimento dos cursos.

Facilitar o acesso de médicos de países terceiros ao mercado de trabalho nacional poderia ser uma ferramenta para combater a falta de profissionais de saúde no Luxemburgo. Mas, para isso, seriam necessárias mexidas no sistema de reconhecimento dos cursos.

O tema surgiu numa questão parlamentar da deputada Carole Hartmann (DP). Na missiva, dirigida à ministra da Saúde, a deputada frisa que, para poderem exercer no Grão-Ducado, os médicos com diploma obtido em países terceiros têm, em primeiro lugar, de obter o reconhecimento das suas qualificações num outro Estado-membro da União Europeia.

A deputada relata que, segundo as suas informações, o Luxemburgo será assim mais rígido nesta matéria do que os países vizinhos, que apenas exigem àqueles profissionais um contrato a prazo no país.

Na questão parlamentar, Carole Hartmann pede a Paulette Lenert que confirme estas informações e quer saber se a ministra tenciona facilitar o acesso dos médicos e outros profissionais da saúde sob proteção internacional ao mercado de trabalho nacional.

Em jeito de sugestão, a deputada questiona também "se não seria oportuno criar um procedimento para o reconhecimento direto das qualificações e formações de um país terceiro, sem que estes tenham de ser reconhecidos por um outro Estado-membro".

Segundo dados revelados recentemente pelo Ministério da Saúde, o Luxemburgo contabilizava um total de 3.418 médicos no ano passado. A falta de médicos e outros profissionais da saúde qualificados é um problema conhecido, com o país a depender fortemente de trabalhadores estrangeiros, sobretudo transfronteiriços.

Ainda esta semana a OGBL veio alertar para a situação particular do norte do país, onde a falta de médicos e enfermeiros é cada vez mais visível.



