Deputada mais jovem desta legislatura quer simplificar discurso político

Manuela Pereira Djuna Bernard é a deputada mais jovem da legislatura 2018-2023. Aos 26 anos senta-se na bancada parlamentar do Déi Gréng (Os Verdes), 'destronando' assim Sven Clement, de 29 anos, presidente do Partido Pirata, detentor desse 'título' até à semana passada.

Nessa altura tomaram posse os 17 ministros do novo executivo, fazendo com que os seus lugares nas bancadas parlamentares fossem ocupados pelos candidatos com melhores resultados obtidos nas eleições legislativas de 14 de outubro, logo a seguir aos seus, como foi o caso de Djuna Bernard.

A jovem deputada ecologista foi escoteira, voluntária da Cruz Vermelha, presidente da Conferência Geral da Juventude do Luxemburgo (CGJL) e trabalha atualmente na Fundação Elisabeth enquanto conselheira de direção. É membro do partido Os Verdes desde os 16 anos.

Em declarações à Rádio Latina, Djuna Bernard disse que pretende democratizar a linguagem no Parlamento para tornar a política mais “atrativa” para os jovens.

No Parlamento, vai fazer parte de seis comissões parlamentares, incluindo a da Educação e Infância e a da Família, e presidir à comissão da Cultura. Djuna Bernard defende a importância de confrontar as visões das diferentes gerações.

Djuna Bernard vai abandonar o posto de conselheira de direção da Fundação Elisabeth – entidade socioeducativa de utilidade pública que ajuda crianças, jovens, idosos e pessoas com doenças mentais – para se dedicar em exclusivo às suas funções de deputada. Diz que ser deputada é uma ocupação a tempo inteiro e que não quer que haja qualquer tipo de “conflito de interesses”.

Djuna Bernard é a deputada mais jovem desta legislatura, mas é Michel Wolter quem detém o título de deputado mais novo de todos os tempos no Parlamento luxemburguês. O político do Partido Cristão Social (CSV) continua no ativo, tendo sido eleito pela primeira vez em 1984, na altura com 21 anos. Michel Wolter, agora com 56 anos, foi reeleito para o Parlamento nas legislativas deste ano, naquela que foi a sua oitava participação em eleições nacionais.

Foto: Guy Jallay