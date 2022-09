O fim do 'roaming' da UE foi da iniciativa da deputada que foi também eurodeputada e comissária europeia.

Política

Deputada do CSV Viviane Reding anuncia fim da carreira política

Susy MARTINS O fim do 'roaming' da UE foi da iniciativa da deputada que foi também eurodeputada e comissária europeia.

"Äddi Politik!". Viviane Reding diz adeus à política. A deputada do Partido Cristão-Social (CSV) anunciou esta terça-feira que irá deixar o Parlamento e a vida polícia no geral a partir do mês de outubro.

A um ano das próximas eleições legislativas, a deputada de 71 anos, diz querer ser transparente com os eleitores, daí ter decidido colocar um ponto final na carreira política. Viviane Reding coloca assim um ponto final a mais 40 anos de política ativa.

Reding foi eleita para o Parlamento luxemburguês pela primeira vez em 1979. Dez anos mais tarde foi eleita deputada europeia, tendo sido reeleita em 1994 e em 1999.

Nesse ano foi nomeada para a Comissão Europeia e em 2009 assumiu a vice-presidência da 'Comissão Barroso'.

A abolição do roaming, em 2017, deve-se sobretudo à iniciativa de Viviane Reding, que desde 2004, então comissária com a pasta da Informação e dos Media na Comissão Europeia, lutou pela redução dos custos.

