Não guarde o guarda-chuva.

Depressão vinda do norte da Europa traz chuva durante o fim-de-semana

Uma depressão vinda do norte da Europa é a grande responsável pelo fim-de-semana de chuva. A boa notícia é que, durante a próxima semana, o tempo vai melhorar.

Este fim-de-semana, o melhor mesmo é não guardar o guarda-chuva. Durante o dia de hoje, em alguns locais, o Meteolux não exclui a possibilidade de ocorrência de trovoada. Durante o dia de domingo, a chuva dominará na maior parte do dia, mas vai dissipar-se no final da tarde.

O tempo seco regressa então a partir de segunda-feira e deverá manter-se durante toda a semana, com as temperaturas máximas a rondar os 20 graus. As temperaturas mínimas vão subir graudalmente, dos cinco graus previstos para segunda-feira até aos dez a 12 graus de quinta-feira.