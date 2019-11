Tempestade já está a perder força e vai 'apagar-se' em França. No Grão-Ducado, os próximos dias são de chuva e vento mas com temperaturas acima do normal.

Depressão Amélie não vai chegar ao Luxemburgo

A depressão Amélie que deste sábado para domingo chegou furiosamente à costa atlântica francesa, deixando um rasto de destruição provocado por rajadas de vento e inundações, não vai ter força suficiente para chegar ao Luxemburgo.



Durante o dia de hoje a depressão já está a “começar a perder o vigor” e vai continuar a diminuir de intensidade até dela restar apenas chuva e ventos normais, explica ao Contacto Francisco Rodrigues, geógrafo físico, cientista do ambiente e previsor de tempo no site meteorológico BestWeather.

Os serviços de meteorologia franceses, o MeteoFrance, retiraram por agora os avisos de alerta laranja. Só a zona costeira de Charente-Maritime, mantém o alerta lanranja sob perigo de inundações. A maior parte do país está apenas sob alerta amarelo (o grau a seguir ao verde).

Amélie sem força

E há departamentos ‘pintados’ a verde, onde a depressão não irá chegar, e incluem precisamente a fronteira com o Luxemburgo, como Moselle.

A depressão Amélie, conta Francisco Rodrigues, formou-se a norte do Atlântico tendo origem numa parte da área de baixas pressões que se intensificou. Entrou então cheia de força a norte de Bordéus e de sábado para Domingo varreu a zona costeira atlântica da França e sudoeste. Agora irá ficar cada vez mais fraca e desaparecer.

Mais chuva e vento no Grão-Ducado

É também por causa desta instabilidade na área de baixas pressões entre Atlântico norte e Europa ocidental que os próximos dias no Grão-Ducado vão continuar chuvosos e com vento.

No entanto, as “temperaturas poderão estar um pouco acima do normal para esta altura”, perspetiva este meteorologista.

Para segunda-feira, o Meteolux prevê um dia de chuva, mas pouca e com temperaturas máximas entre os 11 e os 13 graus celsius. As mínimas rondam os 6 e 8 graus.





