Sem qualquer alteração no regime fiscal, os transfronteiriços alemães podem continuar a trabalhar à distância até 31 de agosto.

Depois dos belgas, os transfronteiriços alemães também ficam em teletrabalho este verão

Sem qualquer alteração no regime fiscal, os transfronteiriços alemães podem continuar a trabalhar à distância até 31 de agosto.

À semelhança do que aconteceu em relação aos transfronteiriços belgas e franceses, o Luxemburgo prorrogou o acordo que permite aos trabalhadores alemães manterem-se em teletrabalho até ao fim do verão.

O prazo foi prolongado esta sexta-feira com a assinatura do Ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e do seu homólogo alemão, Hubertus Heil.

Na prática, continua em vigor a norma excepcional adoptada em março que permite aos transfronteiriços trabalhar à distância mais do que o limite de 25% do seu tempo de trabalho sem terem de se registar no sistema de segurança social do seu país de residência, neste caso a Alemanha.

Os prazos variam de fronteira para fronteira. Enquanto que os transfronteiriços alemães podem trabalhar à distância 19 dias por ano, os belgas têm um máximo de 24 dias de teletrabalho e os franceses 29. Num ano atípico, marcado pela pandemia, os governos do centro da Europa decidiram congelar a contagem.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.