Depois do tram, as câmaras de vigilância chegam a todos os autocarros da capital

Ainda não há data marcada, mas a decisão já anda sobre rodas. Os últimos 24 autocarros encomendados pela "vila" já vêm equipados. A ideia é alargar a vigilância a toda a frota.

Num futuro próximo será cada vez mais difícil escapar às lentes da vigilância que a capital do Luxemburgo pretende fazer chegar à rede de transportes públicos que serve a cidade. Depois do tram, os autocarros da "vila" vão passar a gravar todos os movimentos dos passageiros. As entradas e saídas ficam registadas num arquivo que só pode ser aberto com as credenciais das autoridades luxemburguesas.

De facto, as imagens só podem ser visualizadas "se a polícia ou o Departamento de Justiça o solicitarem, na sequência de um incidente", como explicou o vereador dos transportes públicos, Patrick Goldschidt, esta quarta-feira. Ainda que não tenha especificado por quanto tempo é que os vídeos ficarão armazenados, o eleito pelo DP afasta eventuais problemas éticos nas câmaras que também já estão presentes em algumas ruas do bairro da Gare. Goldschidt recusa falar em "vigilância", optando pela "proteção".

Sorria, já está a ser filmado

Certo é que, ultrapassadas as barreiras iniciais, a medida já circula nas estradas da capital, como confirmou o vereador durante o City Breakfest desta manhã. "É preciso saber que já 24 dos nossos veículos têm câmaras" e que "este tipo de desenvolvimento foi automaticamente colocado nos últimos veículos encomendados pela cidade", assumiu Goldschidt durante a "mesa aberta" da capital.

Na gaveta há vários anos, a implementação dos "olhos indiscretos" nos autocarros ultrapassou quer a relutância dos motoristas à "vigilância" do seu trabalho, quer as celeumas da proteção de dados. Resta quantificar.

Proteção milionária

Ainda que não tenha apresentado nem calendário nem um orçamento final para a conclusão do ideal de segurança, o vereador não esconde os números da aposta que deverá custar centenas de milhões aos cofres da capital. "Sabemos que vai custar cerca de 10 mil euros por autocarro, mas isso é uma aproximação", adiantou Goldschidt.

A frota operada pela Ville de Luxembourg tem cerca de 120 autocarros. Só o desenrolar do concurso público para implementar a tecnologia pode dar algumas luzes sobre a fatura final.





