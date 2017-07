Depois do incêndio arde a política portuguesa

A tragédia de Pedrógão Grande custou 64 mortos e muitas de dezenas de milhares de hectares ardidos. A discussão política está ao rubro. Procuram-se culpados, sem muitas vezes se olhar para as razões que fazem Portugal arder.

Onde começou o incêndio e quais as razões que conduziram a esta tragédia que vitimou 64 pessoas? A Polícia Judiciária apressou-se a concluir que o ponto zero do fogo terá sido na localidade de Escalos Fundeiros. Inicialmente as autoridades afirmavam que a origem do incêndio estava numa árvore que teria sido atingida directamente por um raio. A descarga atmosférica terá alcançado primeiro os cabos de média tensão que passam no local, com 15 mil volts. Daí, o raio terá sido conduzido para a árvore, dizem ao Expresso fontes da investigação, que têm como tese que tudo se terá iniciado com um raio. “Começou com uma trovoada seca, havendo 100% de certeza de que não houve mão criminosa”, afirmam fontes da Judiciária ao semanário.

Até pode ter havido trovoada e esse raio ter atingido os cabos de alta tensão e depois as árvores, criando um incêndio de grandes dimensões, mas isso não parece explicar tudo. Nas primeiras fotos do incêndio, tiradas por Daniel Saúde, que passava o fim de semana na quinta que tem naquela localidade de Pedrógão Grande, é possível ver os cabos elétricos junto às chamas que ainda começavam. Foi ele quem ligou para o 112 às 14h38, quando viu fumo a surgir no horizonte, acionando os primeiros bombeiros da corporação de Pedrógão Grande. O problema é que segundo dados do relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pedidos pelo primeiro ministro António Costa, conclui-se que não houve descargas elétricas atmosféricas na zona de Escalos Fundeiros às 14h43, hora registada como o início do fogo. Nessa zona, os primeiros raios apenas se registaram a partir das 17h37.



Fogo em Castanheira de Pêra

Foto: Ricardo Graça

O começo do incêndio é apenas uma das muitas questões que está em discussão. O funcionamento do SIRESP, rede que junta todas as comunicações militares, policiais e da proteção civil, parece ter falhado durante 14 horas. “Há ainda muito por apurar [sobre os incêndios da região Centro], mas há coisas que já se sabem: uma delas é que na altura mais difícil o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) falhou e essa é a notícia que nós temos sempre que há um problema no país”, criticou a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

O SIRESP foi alvo de um negócio de perfil obscuro, tendo custado mais de 500 milhões de euros. Foi adjudicado por um governo PSD a uma empresa da Sociedade Lusa de Negócios (SLN) de Oliveira e Costa, antigo secretário de Estado de Cavaco Silva, e foi mantido, apesar das dúvidas, pelo governo socialista quando António Costa tinha a pasta da Administração Interna e a responsabilidade direta sobre a continuidade desta adjudicação duvidosa.

Perante tudo isto, a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, veio dizer ao parlamento que quer uma “resposta independente e transparente a todas estas questões”, garantindo: “Este não foi o momento mais difícil da minha carreira, foi o momento mais difícil da minha vida. Seria muito mais fácil demitir-me”. A ministra emociona-se e faz um esforço para controlar as lágrimas.

O fogo de Pedrógão Grande continua a arder na política portuguesa. A tragédia que vitimou 64 pessoas e fez 200 feridos lançou, para além das normais disputas e tricas políticas, a discussão sobre quem são os responsáveis pelo desastre, muitas vezes obscurecendo uma outra discussão: a de quais são as razões que fazem com que Portugal seja dos países que mais arde na União Europeia. O maior problema do país não é a culpa morrer solteira, é não se perceber que a situação de calamidade na floresta portuguesa não é corrigida com políticas pontuais. Recentemente, num programa de televisão, exibiu-se um gráfico em que se mostrava que a uma vaga de fogos correspondia, como resposta, a produção intensiva de legislação sobre fogo e florestas, sem que esta parasse os fogos. Esta quantidade de papel ocupado no Diário da República não tinha a capacidade de alterar o ordenamento económico e a situação das florestas no terreno.



Góis

Foto: Reuters

Esta realidade está espelhada numa excelente reportagem da TSF, com pessoas que faziam da madeira o seu sustento, e para quem a vida continua cada vez mais difícil. À Maria Odete arderam os campos todos, mas ela entende que só há uma forma de encarar a vida: “Não vale a pena chorar em cima de leite derramado”, diz ao repórter da TSF. O fogo apanha sempre toda a gente surpreendida, mas Maria Odete sabe as razões fundas porque tudo pode desaparecer numa chama, mas o que ganha não dá para limpar os campos. E sem isso, tudo é uma lotaria. “É um horror, eu não limpo, se me mandarem limpar entrego-os à Câmara, porque o rendimento que a gente tira não dá”, afirma na rádio. Se pagasse para limpar, diz ela, “deixava de ter lucro”. É sabido que limpar um hectare de mata é coisa para custar 600 a 800 euros. “Não posso vir aqui enterrar a minha reforma”, diz, acrescentando, pesarosa: “Isto depois acontece, olhe, paciência. Morreram muitas pessoas, isso é que foi mau”. Resta-lhe negociar a venda das árvores queimadas. Poucas se vão aproveitar, e dessas a maioria são eucaliptos que depois de devidamente descascados ainda farão algum papel. Mas mesmo sobre a alteração dessa profusão de eucaliptos, a madeireira tem pouca fé. Essas árvores são a receita mais fácil para os pequenos proprietários em campos descapitalizados e regiões desertificadas. Para alterar isso, era preciso um Estado que nunca houve. “Acho que o Estado deve pôr outra vegetação, outras plantas. Isto era só eucalipto e pinheiro, tudo inflamável. A gente tem que cuidar do nosso planeta. Isto era a receita mais fácil, mas a gente não pode querer só lucro”, explica à TSF.

Esta convicção da mulher da terra não comove o líder do maior partido da oposição, Pedro Passos Coelho, homem preocupado com uma alegada vaga de suicídios na região, posteriormente desmentida, mas que defende o legado do seu governo, e da sua colega Assunção Cristas, na promoção da reflorestação com o eucalipto. O presidente do PSD afirmou na quarta-feira, 28 de junho, que, ao contrário do que se diz, o problema dos incêndios não se vai resolver com uma reforma florestal que acabe com o eucalipto. “Agora há uma discussão muito grande sobre o eucalipto, querem-nos fazer acreditar que o problema dos incêndios é problema dos eucaliptos e eu, que até não sou particularmente defensor do eucalipto, acho que não faz sentido estar a demonizar o eucalipto porque nós sabemos que uma grande parte do território não tem eucalipto e que o eucalipto é o que menos arde, portanto, o problema não é do eucalipto”, afirmou durante um jantar-conferência “Ideias à Prova”, iniciativa da Associação para a promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade (AGAVI), em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Para o líder do PSD e ex-primeiro ministro, o eucalipto dá de comer a 400 mil pequenos proprietários, e o ataque que se verifica à árvore é da responsabilidade do Partido Ecologista “Os Verdes”, a quem António Costa quer contentar para manter a maioria no parlamento que sustenta o seu governo. “Ele [António Costa] tem um acordo com o Partido Ecologista ’Os Verdes’ (PEV), portanto, não pode ter eucaliptos porque o PEV é contra os eucaliptos e não há geringonça sem PEV, logo acabaram os eucaliptos, é simples, é disto que se trata, o resto são partes gagas”, vincou. O ex-primeiro-ministro salientou que a “maior parte” da floresta portuguesa não é eucalipto e que o eucalipto é o que arde menos e onde o fogo se apaga com “mais facilidade”.



Foto: AFP

Uma opinião que não é compartilhada por muitos especialistas, como Jorge Paiva, que é licenciado em Biologia e doutorado em Recursos Naturais e Meio Ambiente, e foi investigador principal na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Segundo escreveu em 2013, no Público, “há notícias de incêndios florestais em Portugal desde o século XII, mas não eram devastadores, apesar de nessa altura não haver corporações de bombeiros, nem os meios atuais para os combater. Nessa altura, a nossa floresta natural, que designamos genericamente por carvalhal, era dominada por ’folhosas’ (árvores de folha caduca), não sempre-verdes e resinosas, como os pinheiros, nem sempre-verdes e ricas em óleos essenciais, como os eucaliptos. Como é do conhecimento geral as resinas e essências são altamente inflamáveis. Por isso, arde mais rápida e facilmente um pinhal ou um eucaliptal do que um carvalhal”. Mas como o próprio especialista nota, os incêndios não têm causa única no eucalipto, estão também associados à desertificação do interior, e à falta de rentabilidade das pequenas propriedades. Se o país fosse um único eucaliptal de uma única empresa, seria um desastre ambiental, mas essa empresa teria os recursos para prevenir os fogos.

Nuno Ramos de Almeida, em Lisboa

