As numerosas personalidades internacionais que marcaram presença no funeral do Grão-Duque Jean reuniram-se no palácio, depois da cerimónia, numa receção oferecida pelo Grão-Duque Henri.

Depois do enterro do Grão-Duque Jean, convidados reuniram-se no palácio

As numerosas personalidades internacionais que marcaram presença no funeral do Grão-Duque Jean reuniram-se no palácio, depois da cerimónia, numa receção oferecida pelo Grão-Duque Henri.

Depois de um funeral, no Luxemburgo, manda a tradição que familiares, amigos e pessoas mais próximas se reúnam para confraternizar e confortar a família do defunto.



Este sábado, essa tradição foi respeitada e os vários representantes da realeza, chefes de Estado e figuras marcantes da política nacional e internacional, juntaram-se à família grã-ducal luxemburguesa numa receção informal no palácio.