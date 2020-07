Os consumidores estão mais otimistas. O indicador de confiança dos consumidores, do Banco Central do Luxemburgo (BCL), registou uma nova subida o mês de junho.

Depois do confinamento, consumidores mais otimistas em junho

Diana ALVES Os consumidores estão mais otimistas. O indicador de confiança dos consumidores, do Banco Central do Luxemburgo (BCL), registou uma nova subida o mês de junho.

De acordo com o boletim mensal do BCL, todas as componentes do indicador evoluíram de forma positiva no mês passado, à exceção das preocupações das famílias em relação a sua própria situação financeira que aumentaram ligeiramente.

Pelo lado positivo, o Banco Central destaca as perspetivas dos agregados familiares face à situação económica geral do Luxemburgo e as suas intenções em termos de compras importantes.

Estas conclusões do BCL baseiam-se em entrevistas telefónicas realizadas entre os dias 2 e 15 de junho.



