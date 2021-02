Além dos deputados, também os trabalhadores do parlamento foram submetidos ao teste de diagnóstico para confirmar ou descartar a infeção.

Depois do caso positivo no CSV, Câmara dos Deputados foi sujeita a teste massivo

Ninguém escapou à realização do teste à covid-19 na Câmara dos Deputados, esta quinta-feira. Depois de confirmada a infeção do conservador cristão Jean-Marie Halsdorf, todos os outros parlamentares, assim como os restantes trabalhadores que estiveram no plenário, entre terça e quinta-feira, tiveram de ser sujeitos ao esfreganço ao nariz ou à garganta.

A notícia foi avançada pelo Tageblatt, na sequência da confirmação da infeção detetada no deputado do CSV. De acordo com o diário, Halsdorf começou a sentir-se indisposto há uma semana. Assim que recebeu o diagnóstico positivo, o deputado terá tentado contactar o Secretário-Geral do parlamento no mesmo dia, embora o aviso só tenha chegado no dia seguinte.

Por considerar que o risco é baixo, as autoridades de saúde não recomendaram qualquer isolamento dos restantes parlamentares. De qualquer forma, qualquer pessoa que ptenha estado na sala Cercle Cité, entre terça-feira e quinta-feira, foi convidada a ser testada.

Segundo a imprensa local, foi mesmo criada uma estação de testes especificamente para este fim no parlamento.

Jean-Marie Halsdorf, por seu lado, permanece em quarentena. "Sou um farmacêutico, não sou nem irresponsável nem estúpido o suficiente para não entrar imediatamente em quarentena no caso de um resultado positivo no teste", disse ele ao Tageblatt.

