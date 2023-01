A comissária europeia Kyriakides junta-se esta terça-feira à ministra Paulette Lenert para inaugurar o primeiro centro que irá lutar com ameaças de segurança de saúde graves em território europeu.

União Europeia de Saúde

Depois da covid, UE cria comité de segurança sanitária. E fica no Luxemburgo

Telma MIGUEL A comissária europeia Kyriakides junta-se esta terça-feira à ministra Paulette Lenert para inaugurar o primeiro centro que irá lutar com ameaças de segurança de saúde graves em território europeu.

O comité de segurança de alto nível é inaugurado esta terça-feira no Luxemburgo e destina-se a lutar contra ameaças de saúde transfronteiriças que possam no futuro ameaçar a União Europeia, à semelhança do que aconteceu com a pandemia da covid-19. É a partir desta nova estrutura que serão feitas discussões periódicas estratégicas sobre “ameaças atuais e futuras em grupos de trabalho técnicos”, refere a Comissão Europeia em comunicado.



A ideia de criar esta estrutura surgiu após uma auto avaliação da Comissão, a que chamou as lições aprendidas com a covid-19, em que se concluiu que a UE não tinha ferramentas para lidar com pandemias e ameaças de saúde graves (que a OMS prevê que surjam com frequência) que se espalhem para além das fronteiras.

Esta estrutura faz parte da criação de uma União Europeia de Saúde, e irá ter um “papel importante na coordenação de ameaças transfronteiriças graves pela adoção de orientações e pareceres” para apoiar os Estados-membros, entende a Comissão.

Esta terça-feira, a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, e a ministra da Saúde do Luxemburgo, Paulette Lenert, inauguram o centro com uma primeira discussão sobre o ponto da situação da covid-19, com os novos desenvolvimentos na China, causados pelo fim da politica covid zero, e a nova variante vinda dos Estados Unidos que deverá ser dominante na Europa em fevereiro, a XBB.1.5.

