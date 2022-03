A empreitada foi suspensa pelo Ministério do Ambiente esta terça-feira. Em causa está a proteção das aves durante a época de reprodução.

Ambiente

Demolição da Gare de Ettelbruck travada devido a ninhos de andorinha

Maria MONTEIRO A empreitada foi suspensa pelo Ministério do Ambiente esta terça-feira, um dia após o início dos trabalhos. Em causa está a proteção das aves durante a época de reprodução.

As autoridades anunciaram a interrupção das obras na estação de comboios de Ettelbruck esta terça-feira, um dia após o início dos trabalhos, devido à descoberta de ninhos de andorinha no local, de acordo com a RTL.

A demolição da Gare seria uma fonte de agitação para as aves durante a época de reprodução, que decorre entre fevereiro e junho, e implicaria a destruição dos ninhos ali presentes.

A preparação dos trabalhos tinha arrancado na semana passada, de acordo com uma publicação feita por Hubert Hollerich, antigo secretário sindical da OGBL, e partilhada pelo Mouvement Patrimonial, associação de defesa do património edificado e arquitetónico do Grão-Ducado.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Obra não foi autorizada

Apesar da comuna de Ettelbruck ter emitido uma licença de demolição a 23 de abril de 2021, o Ministério do Ambiente não tinha dado qualquer autorização para a execução dos trabalhos, segundo escreveu a RTL.



A empreitada, que vai destruir a estrutura centenária para permitir a abertura de um novo túnel rodoviário, foi muito contestada no ano passado. Está prevista a construção de uma plataforma intermodal à volta da estação, com um terminal de autocarros, plataformas mais amplas e um edifício mais moderno.

O objetivo é aumentar substancialmente a capacidade da estação, proporcionar maior flexibilidade aos passageiros caso haja perturbações nos comboios e otimizar as operações ferroviárias na linha do norte.

O edifício foi inaugurado em 1862 e deverá ser parcialmente preservado no novo museu ferroviário a ser construído em Petange.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.