A mudança na chefia do Ministério de Estado entra em vigor a um de setembro.

Demitiu-se o Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro

Ana Patrícia CARDOSO

Nesta sexta-feira, o Primeiro-Ministro Xavier Bettel anunciou uma reorganização interna no Ministério de Estado.

Paul Konsbruck, Chefe de Gabinete do Primeiro-Ministro, demitou-se do cargo e deixa o serviço público nos próximos meses. "Konsbruck está há mais de sete anos ao serviço do Estado. Juntamente com toda a equipa, agradeço-lhe o empenho ao longo deste período e desejo-lhe todo o sucesso nas suas novas funções ”, declarou Bettel.

O Primeiro-Ministro já tem substituto. É Jeff Feller, advogado e cientista político e atual secretário parlamentar. "Estou convencido de que Feller tem todas as habilidades necessárias. Tem um conhecimento perfeito do funcionamento das instituições, tem uma vasta experiência na gestão de projetos e agradeço particularmente o seu espírito de iniciativa e equipa".

A mudança na chefia do Ministério de Estado acontece depois do verão, a um de setembro deste ano.

