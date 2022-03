Registou-se também um aumento de 48% junto dos adultos.

Delinquência entre os jovens está a aumentar no Luxemburgo

Os assaltos com violência, as ameaças ou ainda o uso de armas envolvendo jovens menores aumentou 50% no ano passado, em comparação com 2019. Um dado avançado pelos ministros da Justiça e da Segurança Interna em resposta parlamentar ao partido cristão social (CSV).

No entanto, os ministros Sam Tanson e Henri Kox acrescentam que não foi só a delinquência juvenil que aumentou. Registou-se também um aumento de 48% junto dos adultos.

Relativamente aos menores, os ministros salientam que, no entanto, não há registo de grupos organizados de crime no país.



