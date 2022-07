Veja quais são os lotes afetados. O reembolso é garantido.

Delhaize recolhe "Tortilla Chips" por causa de farinha contaminada

Em comunicado, a cadeia de supermercados Delhaize pede aos seus clientes que não consumam as Tortilla Chips Nature Bio e Chili Bio e que devolvam estes produtos às lojas.

Em colaboração com as autoridades competentes, a Delhaize decidiu retirar estes produtos do mercado e recolhê-los dos consumidores devido à presença de vestígios de alcalóides tropânicos na farinha de milho.

Informação dos produtos

Delhaize Tortilla Chips Nature BIO 150g - 5400111026886

Datas de validade:

16/07/2022

17/07/2022

16/08/2022

17/08/2022

18/08/2022

08/09/2022

11/09/2022

7/10/2022

8/10/2022

5/11/2022

6/11/2022

1/12/2022

Delhaize Tortilla chips Chili BIO 150g – 5400111026893



Datas de validade:

18/08/2022

14/09/2022

15/09/2022

11/10/2022

9/11/2022

10/11/2022

4/12/2022

A cadeia assegura que "realiza, todos os dias, centenas de verificações internas para garantir a qualidade e a segurança dos seus produtos". Está garantido o reembolso e os outros produtos da marca não são afetados.





