Déi Lénk reivindica indexação do abono de família com efeitos retroativos

Susy MARTINS A perda do poder de compra das famílias com crianças a cargo vai ficar mais acentuada, denuncia o déi Lénk.

"A indexação dos salários, que começou este mês de outubro, tem um sabor amargo para os agregados familiares que recebem o abono de família". A afirmação é do partido déi Lénk (A Esquerda, em português) e refere-se ao facto de o abono de família voltar a ser indexado apenas a partir de 1 de janeiro de 2022.

Assim, de fora da última indexação salarial a contar desde o início deste mês, a perda do poder de compra das famílias com crianças a cargo vai ficar mais acentuada, considera o partido, realçando o aumento de produtos essenciais como os alimentos.

O déi Lénk pede que o abono de família seja indexado com efeitos retroativos a contar pelo menos desde 2014 para lutar contra as desigualdades sociais e proteger as crianças do risco de pobreza. E suporta a reivindicação no estudo mais recente da Câmara dos Assalariados que conclui uma perda de 22% do montante do abono de família desde a desindexação em 2016.

Segundo os dados avançados, o número de pessoas no limiar de pobreza no Luxemburgo é atualmente de 17,5%, mas sem as ajudas sociais essa percentagem subiria para os 26,5%. Mas, nas monoparentais a taxa sobe para os 41%.



