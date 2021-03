O partido déi Lénk apresentou um pedido à Câmara dos Deputados para debater a gestão dos hospitais do país. A iniciativa é motivada pelo caso das vacinas indevidas nos Hospitais Robert Schuman (HRS), depois de terem sido registados cinco casos de toma de vacina de forma irregular, antes do tempo.

Déi Lénk quer debater gestão dos hospitais

Henrique DE BURGO

Os três primeiros casos, revelados pela rádio 100,7, referem-se ao presidente e dois vice-presidentes do conselho de administração do grupo, sendo que os outros dois casos só foram divulgados esta quinta-feira pelo grupo hospitalar, levando o déi Lénk a questionar como foi possível a obtenção dessas vacinas à margem da estratégia de vacinação do Governo.

Ministério Público vai investigar casos de vacinação indevida no Luxemburgo O autor da queixa, o presidente do Partido Pirata, considera estes casos "inadmissíveis".

Apesar de o grupo hospitalar ser privado, o partido de esquerda lembra em comunicado que é "financiado em grande parte pelo dinheiro público" e que a falta de transparência da gestão do HRS deve ser discutida.

O déi Lénk denuncia ainda que os hospitais Robert Schuman recorreram aos serviços do escritório de advocacia do seu presidente de conselho de administração, gerando um "conflito de interesses".

Para que a saúde "não se submeta a interesses privados", o partido que faz parte da oposição no Parlamento propõe um debate sobre a gestão dos hospitais e a liberalização do setor da saúde. O déi Lénk defende no comunicado que está "comprometido" com um setor hospitalar público forte, de alta qualidade e acessível a todos.

Recorde-se que o partido manifestou-se também sobre o outro caso referenciado sobre vacina indevida, qualificando como "escandaloso" o facto de o responsável pelos lares da Cidade do Luxemburgo, Henri Grethen, ter também tomado vacina antes do tempo.

O Ministério Público anunciou na quarta-feira que está a investigar estes cassos e o de uma alegada irregularidade interna no processo de vacinação no Hospital do Norte.

Os hospitais Robert Schuman foram criados em 2014 depois da fusão entre a Clínica Bohler, o Hospital de Kirchberg e a ZithaKlinik, na capital, e a Clínica Sainte Marie, em Esch-sur-Alzette. Atualmente, o grupo hospitalar conta com 306 médicos e outros 2.250 funcionários.



