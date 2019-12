O edifício emblemático dos correios luxemburgueses, no centro da cidade do Luxemburgo, vai ser vendido para se transformar em hotel.

“Dei Lénk” protesta contra privatização do “Hotel des Postes”

Avelino GOMES DA ROSA

A privatização do edifício público no “Royal Hamilius” é fortemente contestada pelo partido “déi Lénk”, que acusa a burgomestre, Lydie Polfer (do DP), e o Ministro da Economia, Étienne Schneider (do LSAP), de serem os principais responsáveis por esta operação “especulativa”.



Aquele partido, à esquerda dos socialistas, sublinha, em comunicado, que esta privatização “revela, uma vez mais, a falta de visão estratégica da autarquia e do governo”.

Para o “déi Lénk” urge acabar com práticas deste género, “onde se constata que bens patrimoniais 100% públicos são cedidos a especuladores privados e transformados em centros comerciais de luxo e em apartamentos para os mais ricos. Esta atitude é totalmente contrária ao interesse público e traduz-se num desvio do dinheiro dos contribuintes”.

O “déi Lénk”, acrescenta que “este e outros projetos do género estão em contraciclo com as necessidades dos contribuintes, que apontam, sobretudo, para mais habitação social e serviços públicos acessíveis a toda a população”.

O “déi Lénk” não se limita a criticar o projeto, já que convocou uma manifestação de protesto para esta quarta-feira, às 9:00, junto ao tal edifício centenário.

Além disso, o seu deputado e vereador, David Wagner, vai endereçar uma pergunta parlamentar, sobre o assunto, ao Ministro da Economia, Étienne Schneider.