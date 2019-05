O partido Déi Lénk divulgou um comunicado na sexta-feira em que desmente ter invocado a associação de Amália com o regime de Salazar para afastar o nome da fadista, proposto para nomear uma rua pela comissão de integração de Differdange, de que fazem parte imigrantes portugueses. Essa foi no entanto uma das razões avançadas pelo porta-voz do partido em entrevista ao Contacto.

Déi Lénk nega ter associado Amália ao fascismo, mas foi a primeira razão que invocou

O partido Déi Lénk divulgou um comunicado na sexta-feira em que desmente ter invocado a associação de Amália com o regime de Salazar para afastar o nome da fadista, proposto para nomear uma rua pela comissão de integração de Differdange, de que fazem parte imigrantes portugueses. Essa foi no entanto uma das razões avançadas pelo porta-voz do partido em entrevista ao Contacto.

No comunicado, o Déi Lénk congratula-se por, "pela primeira vez no Luxemburgo", uma rua ter sido batizada com o nome de uma personalidade portuguesa, a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, "escolhida unanimemente pelo conselho comunal de Differdange", felicitando "o Colégio de Vereadores e todo o Conselho Comunal de Differdange por ter permitido o tempo de discutir em profundidade as denominações e ter apoiado, unanimemente e sem polémica na praça pública, esta proposta de um comité de representantes de cada partido".

O Déi Lénk lamenta depois que, "apesar desta atitude política responsável", "uma polémica sobre o nome destas ruas tenha sido desencadeada pela publicação de um artigo no jornal Contacto", com a revelação de que o nome proposto inicialmente pela comissão consultiva de integração era o de Amália. "Neste artigo, é sugerido que foi o Déi Lénk que impediu esta denominação por causa de ligações presumidas de Amália Rodrigues com o regime fascista", diz o comunicado, que nega que tenha sido assim. "Essa seria uma das primeiras vezes que um só conselheiro em 19 teria impedido uma tal decisão, mas sobretudo, a argumentação do Déi Lénk era inteiramente outra".



Estas afirmações do Déi Lénk não correspondem à verdade. O jornal Contacto entrevistou o porta-voz e conselheiro comunal Gary Diderich, do Déi Lénk, em 7 de maio, à margem de um debate sobre as eleições europeias, organizado pela ASTI.



Nessa altura, o porta-voz, questionado sobre a razão para o partido não ver com bons olhos a nomeação de Amália, disse, em declarações gravadas: "Vemos com bons olhos nomear uma rua em Differdange com o nome de uma pessoa de Portugal, que represente alguma coisa para a comunidade portuguesa. Depois, nós informámo-nos junto da comunidade portuguesa quem é a pessoa, e recebemos reações contraditórias. Toda a gente está de acordo que Amália Rodrigues era uma grande artista, mas nem toda a gente estava de acordo sobre o seu papel durante o regime de Salazar. Isso é uma das coisas. Quer dizer, ela fez a sua carreira durante essa época. Ela não era, segundo as nossas informações, uma colaboradora - há pessoas que dizem que era, mas segundo as nossas informações, ela não era uma colaboradora do regime de Salazar -, mas não era a pessoa mais investida na resistência e era em qualquer caso um cartão-de-visita desse regime".

Na mesma entrevista, Gary Diderich acrescenta depois que, além desta razão - a primeira invocada quando questionado pelo Contacto -, "uma pessoa da comunidade portuguesa [Mário Lobo, especificou Gary Diderich] escreveu um artigo no Facebook em que diz: se a primeira pessoa portuguesa a quem dedicamos uma rua no Luxemburgo é uma pessoa que representa um pouco o estereótipo português - o fado, as sardinhas, um jogador do Benfica [Eusébio] -, arriscamo-nos a confinar uma comunidade a estes estereótipos".

Na entrevista, depois de invocar estas duas razões, o porta-voz conclui: "Após estas reflexões, nós propusemos ao conselho comunal retirar [o nome]", acrescentando que "havia outras propostas controversas, como Indira Ghandi e Ketty Thull".

Ambas as razões invocadas pelo porta-voz do Déi Lénk ao Contacto foram citadas extensamente no artigo "Amália já não vai ser nome de rua em Differdange", publicado na véspera da reunião do conselho comunal que aprovou o nome de Sophia de Mello Breyner. O jornal também diz, tal como Gary Diderich confirmou na entrevista, que foi o Déi Lénk quem propôs que o nome fosse retirado, tendo o conselho comunal decidido adiar a votação para permitir a discussão de novas propostas.



Na nota divulgada agora à imprensa, o partido invoca o seu "contributo para a reflexão, que foi também exposto num artigo de um membro da secção local de Differdange, bem como da Coordenação Nacional do Déi Lénk, Mário Lobo". Sublinhe-se que, quando o Contacto falou com Gary Diderich e Mário Lobo, nenhum dos dois revelou que o português era membro da direção do partido, tendo Gary Diderich referido apenas que se tratava de "uma pessoa da comunidade portuguesa".

O Contacto desconhece por que razão o Déi Lénk omitiu este facto, até porque foi Mário Lobo quem iniciou a discussão sobre o nome da rua, sugerindo que Amália "era, apesar das suas convicções políticas, um dos três F, ou bandeiras do regime fascista de Salazar: Fado, Futebol e Fátima". Como foi dele que partiu a proposta de nomear a rua Sophia de Mello Breyner Andresen (grafado "Anderson" no post que escreveu, um erro que é repetido na lista de nomes aprovados pelo Conselho Comunal).

No comunicado, o Déi Lénk diz agora que não se opõe "a nomear uma rua com a cantora e atriz Amália Rodrigues ulteriormente, por exemplo, por ocasião do seu centenário, que será festejado em 2020".



A reportagem do Contacto tinha como objetivo saber o que se passou para que uma proposta feita pelas bases - a comissão de integração, que inclui portugueses de Differdange -, fosse afastada, à porta fechada, impedindo que houvesse uma discussão pública do assunto, questionando simultaneamente as alegações feitas em relação a Amália, e procurando além disso saber o que pensam os portugueses de Differdange. Para isso o jornal ouviu todas as partes, incluindo o porta-voz do Déi Lénk, Gary Diderich, Mário Lobo, o conselheiro comunal Paulo Aguiar, dos Verdes, que defendia a proposta de Amália, o musicólogo Rui Vieira Nery, responsável pela candidatura do fado a património mundial e pelas comemorações do centenário do nascimento da fadista, no próximo ano, e vários portugueses de Differdange, incluindo o dirigente da mais antiga associação de imigrantes na localidade. Que depois do artigo publicado o Déi Lénk venha renegar que invocou a associação do nome de Amália com o fascismo - além do estereótipo "fado e sardinhas", de que o artigo também fala - é um revisionismo que não corresponde aos factos. O Contacto decidiu prestar estes esclarecimentos para informar os leitores e repor a verdade.

A Redação do Contacto

Communiqué de presse de déi Lénk Déifferdeng "Une rue portugaise à Differdange" Le 15 mai 2019, pour la première fois au Luxembourg, une rue a été nommée selon une personnalité portugaise. La poète et écrivaine Sophia de Mello Breyner Andresen, née il y a 100 ans a été choisie unanimement par le parlement comme 2e femme qui était honorée de pouvoir reposer au Panthéon National. Elle a aussi été choisie unanimement hier par le Conseil Communal de la Ville de Differdange pour la dénomination de 13 rues à Differdange. Ceci avec 12 autres personnalités luxembourgeoises, allemandes et américaines de différentes religions, appartenances politiques et ethnies dont Barbe Stieffer-Philippe, Anne Frank et Rosa Parks, au total 10 femmes, des personnes issues de luttes de résistances ou actives dans l’éducation, la culture, les arts, la politique et les sciences. Nous, déi Lénk, félicitons le Collège Echevinal et tout le Conseil Communal de Differdange d’avoir laissé le temps de discuter en profondeur de ces dénominations et d’avoir soutenu ensemble, unanimement et sans polémique sur la place publique cette proposition d’un comité constitué de représentants de chaque parti.

Malgré cette approche politique responsable, une polémique sur la dénomination de ces rues a été déclenchée par la publication d’un article dans le journal « Contacto » qui revient sur la proposition d’origine qui émanait d’une Commission Consultative et selon laquelle, une rue aurait dû être dénommé selon Amália Rodrigues, la « Reine du Fado » et actrice née en 1920. Dans cet article il est suggéré que c’est déi Lénk qui a empêché cette dénomination à cause de liens présumés d’Amália Rodrigues avec le régime fasciste. Cela aurait été une des premières fois qu’un seul conseiller communal sur 19 aurait empêché une telle décision mais surtout, l’argumentation de déi Lénk était une toute autre. La dénomination de rues est un acte symbolique surtout à nos yeux et doit se faire dans un contexte donné avec l’intention d’élever la culture d’une société par le fait d’amener dans l’espace public des noms qui véhiculent une mémoire, un savoir et une reconnaissance. Le fait de nommer une rue selon une personnalité portugaise exprime une reconnaissance de l’apport de l’immigration portugaise au Luxembourg et dans le monde. Par contre si cette première dénomination avait porté sur Amália Rodrigues, qu’est ce que portugais ainsi que les luxembourgeois ou tous les autres résident-e-s de Differdange et du Luxembourg auraient su sur le Portugal ? Que le Portugal est la pays du Fado et qu’il a produit des grandes artistes de Fado. Le status quo, le savoir actuel aurait été confirmé, renforcé sans élever la culture des résident-e-s au Luxembourg à voir plus que les « spécialités » déjà largement connues d’un pays ainsi que d’une personnalité connue (à juste titre). Dans ce sens, cette dénomination pose des questions plus larges, des questions culturelles et interculturelles. C’est seulement en connaissant sa propre culture et celle des autres qu’une culture commune peut être créée , que l’ouverture à l’Autre est rendue possible. Cantonner « une culture » à ses « spécialités » et à ses clichés empêche l’éducation et l’ouverture culturelle, empêche de voir plus loin et d’explorer les profondeurs d’une culture quand bien même il serait sûrement plus populaire de rester avec ce que tout un chacun connaît déjà. D’autres propositions de rues étaient de la même nature, Indhira Ghandi et Ketty Thull sont des noms qui sont connus, mais ces noms véhiculent quoi dans un contexte luxembourgeois et une société qui veut renforcer les Droits de l’ Homme et l’émancipation des femmes ? Le Conseil Communal avait le courage de ne pas choisir les noms simples, populaires et ainsi de risquer de tomber dans une politique populiste et non-réfléchie. Le bourgmestre Roberto Traversini avait le courage de retirer la proposition de l’ordre du jour, de donner plus de temps à une discussion plus large et de soutenir avec son Collège Echevinal la voie d’ouverture et nous les félicitons.

Avoir clarifié notre contribution à la réflexion qui est aussi exposé dans l’article d’un membre de la section local de Differdange ainsi que de la Coordination Nationale de déi Lénk, Mario Lobo dans l’article suivant : https://www.facebook.com/notes/mário-lobo/une-rue-portugaise-à-differdange/1533406816792931/, nous précisons en tant que déi Lénk que nous ne nous opposons pas à nommer une rue selon la chanteuse et actrice Amália Rodrigues ultérieurement, par exemple à l’occasion de son centenaire qui sera fêté en 2020. Ceci est véhiculé dans des articles et publications sur les réseaux sociaux sans que déi Lénk n’ait jamais exprimé cette position. Par contre, nous allons toujours oeuvrer en faveur d’un débat large ouvert sur les dénominations de rues et mettre en avant les critères et objectifs développés plus haut.

