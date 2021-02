“O ministro da Educação decidiu subitamente encerrar as escolas do ensino fundamental por precaução face à nova variante britânica”.

Déi Lénk critica fecho das escolas “sem pré-aviso”

Susy MARTINS “O ministro da Educação decidiu subitamente encerrar as escolas do ensino fundamental por precaução face à nova variante britânica”.

“O ministro da Educação decidiu subitamente encerrar as escolas do ensino fundamental por precaução face à nova variante britânica”. E isto, “sem pré-aviso, o que demonstra a falta de comunicação e de transparência do Governo”. As acusações são do Déi Lénk.

O partido mais à esquerda do espectro político luxemburguês, considera que “o facto de informar os professores e os pais dos alunos à última da hora mostra que o Ministério da Educação não faz ideia do transtorno que esta decisão acarreta, nomeadamente para os docentes que têm um dia para adaptar o ensino às condições do ensino à distância”.

Também para os pais, esta decisão torna a conciliação entre vida privada e vida profissional mais difícil, lamenta o partido, sublinhando que este governo privilegia o interesse económico, em prol da transparência.

O Déi Lénk acrescenta, que esta decisão do Governo, também apanhou de surpresa os parlamentares, uma vez que a Comissão da Educação tinha-se reunido na quarta-feira com o ministro, e que este não informou os deputados da decisão que foi apresentada um dia depois.

Segundo o partido, esta decisão ainda é mais surpreendente, quando se pensa que do mês de novembro a dezembro, o Luxemburgo registou números altíssimos de novos casos de infeção à covid-19, e que nessa altura o governo não quis encerrar as escolas, argumentando que não havia focos de infeção nos estabelecimentos de ensino.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.