Déi Lénk critica autarquia da capital por contratar empresas de segurança privadas

O partido déi Lénk voltou a criticar a autarquia da Cidade do Luxemburgo por esta recorrer a empresas de segurança privadas para patrulhar as ruas. Na semana passada, a burgomestre da capital, Lydie Polfer, informou que a autarquia decidiu voltar a recorrer a empresas de segurança privadas para patrulhar as ruas do centro da cidade, na chamada Ville Haute, justificando com o aumento da insegurança no centro da capital.

Na opinião do déi Lénk, a burgomestre está a usar o tema para desviar a atenção do seu mandato, que é "pobre em política social e de habitação", e acusa Lydie Polfer de querer "adquirir os votos da direita".

O partido da oposição reitera que a autarquia está a incorrer numa ilegalidade por permitir o uso de empresas privadas em missões reservadas à polícia. Uma polémica que já se viveu no ano passado, quando um cão patrulha da empresa privada G4S atacou um homem.

Meio minuto na linha vermelha O cão que atacou um cidadão na Avenue de la Gare na semana passada estava treinado para resistir ao stress. A investida de 29 segundos tornou-se no assunto político da semana, porque o animal estava ao serviço de uma empresa de segurança privada. Mesmo treinados pela polícia, os canídeos perdem o controlo mais vezes do que se pensa.

Embora haja mais patrulhas da polícia nas ruas da cidade, segundo a burgomestre estas não são suficientes para garantir a segurança dos cidadãos. Outro problema, segundo Lydie Polfer, é o facto de o tráfico de droga ter passado do bairro da Gare para o centro da capital, nomeadamente para a zona de Hamilius e para o parque infantil onde fica o chamado "Barco dos Piratas".

