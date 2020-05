O partido mais à esquerda do Parlamento tem como alvos da sua crítica: a compra de um avião reabastecedor e aquisição de um satélite militar. Para o déi Lénk, o dinheiro gasto em despesas militares era muito melhor empregue a acudir as vítimas da pandemia.

Déi Lénk abre fogo contra contratos militares

O déi Lénk sempre mostrou a sua oposição à política de investimento militar luxemburguesa. Mas em tempos de covid-19, o partido mais à esquerda do Parlamento do Grão-Ducado sublinha que há melhores investimentos e mais urgentes a fazer em tempos do que investir em armas.

Os dois deputados do partido, Marc Baum e David Wagner, estão particularmente indignados por dois investimentos militares terem visto aumentar mais de 600 milhões de euros o dinheiro pedido aos contribuintes, em relação aquilo que estava inicialmente orçamentado.

Os deputados denunciam que a anunciada aquisição de um A330 MRTT, da Airbus, avião especializado em efetuar reabastecimentos aéreos, viu aumentar a sua fatura de 172 milhões, para pagar em 30 anos, para 426,4 milhões de euros a pagar já.

"O montante acordado para esta aeronave, há quatro anos, será, portanto, mais do triplo", protestam os deputados do partido de esquerda.



O ministro da Defesa, o ecologista François Bausch, justifica este aumento dos custos com a possibilidade de o avião ser usado mais tempo pelo Luxemburgo.

No Comité de Defesa, onde o projecto de lei 7513 foi discutido em 14 de maio, foi especificado que se tratava de uma colaboração entre os Países Baixos, o Grão-Ducado, a Alemanha, a Noruega, a Bélgica e a República Checa. "Cada país tem tempo de voo para realizar operações de acordo com a sua contribuição financeira. Actualmente, o Luxemburgo tem 200 horas por ano", salientou o Ministro Bausch. "Com o aumento previsto, o Luxemburgo teria 1.200 horas".

Um satélite militar que não pára de subir

Mas não é só em relação ao investimento num avião de reabastecimento que o déi Lénk contesta o aumento das despesas. No verão passado, quando o Governo salientou a conveniência de investir num satélite militar, foi destinada a esse efeito uma verba de 170 milhões de euros. Recentemente, em comissão, foi apresentada aos membros uma nota em que se afirmava que a verba necessária era afinal de 350 milhões.

O Governo defende que se este novo orçamento não for adoptado, um vasto projecto de observação da Terra (denominado LUXEOSys, para o Sistema de Observação da Terra do Luxemburgo) terá de ser abandonado.

Mas não é só o déi Lénk que contesta a falta de transparência deste grandes aumentos de gastos . O Conselho de Estado (Conseil d'Etat) acaba de emitir um parecer sobre o dossier A330 MRTT que é bastante duro. Os conselheiros estão surpreendidos com a falta de rigor que envolve todo o processo: "o projeto de alteração apenas fornece indicações bastante vagas sobre as razões de tal aumento. Embora a ficha financeira indique que as despesas são pormenorizadas, é evidente que a ficha financeira se limita a dividir as despesas totais em dois envelopes com contornos vagamente definidos".

Um verba que podia ser melhor gasta

Para além de pretender que o Luxemburgo não adquira o Airbus e de expressar as suas dúvidas quanto à necessidade de um satélite militar, o déi Lénk pede ao Governo que neste período de crise "este dinheiro poderia ser utilizado de outra forma em vez de ser gasto em programas militares que beneficiam principalmente a indústria do armamento".

Note-se que os 600 milhões de euros de custos adicionais deste programas militares podiam servir para pagar os montantes gastos pelo Estado, nas últimas semanas, como adiantamento às empresas para financiar o desemprego parcial para 267.000 trabalhadores.



