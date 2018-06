Claude Turmes e Stéphanie Empain vão encabeçar a nova lista do Déi Gréng (‘Os Verdes’) no círculo eleitoral do Norte, rumo às eleições legislativas de outubro.

Déi Gréng: Claude Turmes e Stéphanie Empain cabeças de lista no Norte

A decisão surge após a morte do secretário de Estado, Camille Gira, e da desistência da presidente demissionária dos ecologistas, Françoise Folmer.

Na copresidência d’ Os Verdes, Folmer será substituída por Svenja Birchen, uma jovem estudante em biologia ambiental, de 23 anos, residente em Ettelbruck.

Claude Turmes, de 57 anos, foi eurodeputado durante cerca de 20 anos e deverá assumir em breve o cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, após a morte de Camille Gira.

Já Stéphanie Empain é uma empresária, de 34 anos, de Erpeldange.

