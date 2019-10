A proporção de pessoas com deficiência em risco de pobreza varia entre 18,4% na Eslováquia e 49,4% na Bulgária.

Deficiência aumenta risco de pobreza - estudo

Susy TEIXEIRA MARTINS

Cerca de 28,7% da população da União Europeia (UE) que vive com deficiência está em risco de pobreza ou de exclusão social. Sem limitações físicas e mentais, o risco seria de 19,2%.

Dados, referentes a 2018, hoje divulgados pelo gabinete de estatística europeu (Eurostat) revelam que existem diferenças significativas entre os Estados-membros da UE, mas em todos eles as pessoas com deficiência estão mais expostas ao risco de pobreza ou exclusão social do que as que não têm.

O Luxemburgo situa-se na média europeia com uma taxa de 28,7% da população com deficiência a viver no limiar de pobreza. A taxa nacional cai para cerca de 18% quando não há limitações.