Defesa

O A400M segue para o Mali, depois do Afeganistão

Redação Depois de seis dias no terreno de evacuação entre o Paquistão e o Afeganistão, na sequência da tomada do poder pelos taliban, o avião A400M do exército luxemburguês será utilizado para uma nova missão.

Um contingente de soldados luxemburgueses partiu do aeroporto Findel para o Mali. Esta será uma missão muito mais longa do que a d0 Afeganistão.

Foto : Sip

Uma fonte militar disse que um contingente militar descolou para o Mali na sexta-feira do aeroporto de Findel. "Este contingente será aí destacado por um período de cerca de quatro meses. É composto por um oficial subalterno, um cabo e 13 soldados voluntários que integraram o "Grupo de Protecção de Forças" no campo de Koulikoro, no Mali", diz a declaração. Uma nova missão após a presença no Afeganistão.

O primeiro-ministro Xavier Bettel e o ministro da Defesa François Bausch receberam os luxemburgueses que participam nesta missão. "Estou orgulhoso do trabalho do Tenente Coronel Georges Eiden e Gilles Hoffmann, que passaram os últimos dias em condições muito difíceis em Islamabad (Paquistão). Ajudaram a evacuar várias centenas de pessoas. Obrigado", escreveu o primeiro-ministro.

A presença do Luxemburgo no Mali faz parte de uma missão de longo prazo conduzida em conjunto com outros países europeus para ajudar a França no seu objectivo de conter os assaltos jihadistas na região do Sahel.

Na sequência da mudança de estratégia da França, o Luxemburgo tinha confirmado a sua presença contínua no país da África Ocidental.





