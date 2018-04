As forças armadas do Luxemburgo investiram três milhões de euros em 2017, em prol da investigação e do desenvolvimento. A longo prazo, o objetivo é dedicar 2% do orçamento da defesa nacional para estas áreas.

Defesa investe 3 ME nas áreas da investigação e desenvolvimento

As forças armadas do Luxemburgo investiram três milhões de euros em 2017, em prol da investigação e do desenvolvimento. A longo prazo, o objetivo é dedicar 2% do orçamento da defesa nacional para estas áreas.

Com esse objetivo, a Direção da Defesa e o Instituto para a Ciência e Tecnologia (LIST) assinaram recentemente um protocolo de colaboração, válido por um período de cinco anos, com uma dotação orçamental de 5 milhões de euros. A missão é clara: desenvolver várias tecnologias, nomeadamente na luta contra os ciberataques.

O desenvolvimento tecnológico, a otimização de instrumentos cartográficos e de análise de dados geoespaciais são outras das vertentes previstas no acordo. Estas ferramentas podem ser úteis em situações de urgência, para otimizar a produção, armazenamento e distribuição de água potável nas operações de emergência no estrangeiro.

