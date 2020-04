O discurso de Xavier Bettel não terá lugar em Maio, como todos os anos, mas três meses mais tarde, devido à pandemia do coronavírus.

Declaração sobre o Estado da Nação adiada por três meses

O primeiro-Ministro e o Director da Saúde, Jean-Claude Schmit, reuniram-se na Câmara dos Deputados para um último balanço com a conferência dos Presidentes. As próximas reuniões públicas do hemiciclo só se realizarão durante a semana de 4 de Maio.

O programa nacional de reformas, o de estabilidade e as previsões económicas para os próximos anos serão apresentados na próxima semana às diferentes comissões, por videoconferência, antes de serem enviados para Bruxelas. É com base nos números nacionais e decisões políticas que a Comissão formulará as suas recomendações finais.

Os programas de reforma e de estabilidade são geralmente apresentados ao público ao mesmo tempo que o Estado da Nação, mas a declaração do primeiro-Ministro que tem normalmente lugar em maio foi cancelada e adiada para Julho.

Alguns deputados pediram a apresentação dos resultados de vários estudos realizados sobre o coronavírus no Luxemburgo. Todos os estudos e números devem, de acordo com os representantes dos vários partidos, ser divulgados.

