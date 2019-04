A loja de artigos de desporto vai chegar à capital do Luxemburgo nos próximos meses, segundo o Paperjam.

Decathlon vai abrir a primeira loja no Luxemburgo

Com uma loja em Arlon, na Bélgica, na fronteira com o Grão-Ducado, a Decathlon já atrai muitos clientes luxemburgueses. Tanto é assim que a marca decidiu expandir-se para o Luxemburgo e abrir a primeira loja no centro da capital, segundo o Paperjam.

A marca de desporto francesa está neste momento à procura de um edifício ou de um terreno para implementar a nova loja até 2019, início de 2020, semelhante à loja em Arlon, com cerca de 3.500 m2.

Nos próximos meses, a Decathlon deverá abrir cerca de 100 vagas de trabalho, segundo o Paperjam. Enquanto isso, a empresa promete disponibilizar até ao final do ano a entrega das compras em 24 horas, gratuita para estrangeiros, como é atualmente para os belgas.