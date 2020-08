A artista franco-luxemburguesa foi condenada, em França, a pagar 2 mil euros por ter posado nua no Santuário de Lourdes.

Deborah de Robertis multada em 2 mil euros

A decisão do tribunal de Tarbes, em França, esta quinta-feira, de castigar a performance artística de Deborah de Robertis em frente ao Santuário de Lourdes, em 2018, foi rejeitada pela defesa que anunciou o recurso. "Vamos recorrer", reagiu advogada Marie Dosé, salientando que é a primeira condenação da sua cliente.

A 31 de agosto de 2018, foi detida por realizar uma performance artística, na qual ficou nua, junto ao Santuário de Lourdes, em França. Com a sua ação, Deborah de Robertis diz querer questionar o papel das mulheres na história e alega a liberdade artística para justificar as intervenções.

Dessa vez, a jovem luxemburguesa despiu-se junto ao local de peregrinação, enquanto decorria uma procissão eucarística e colocou-se junto à imagem da santa padroeira. Os fiéis chamaram a polícia, que deteve a artista, então com 34 anos.

Na altura, os responsáveis do Santuário enviaram um comunicado à imprensa no qual adiantaram que apresentaram queixa contra a artista por esta "se ter apresentado completamente nua na gruta", local onde está a imagem da santa "enquanto se celebrava uma procissão".

"Condenamos este ato de exibicionismo que chocou os fiéis presentes na gruta", lê-se no comunicado do Santuário, descrevendo-o ainda como "um ato premeditado justificado com a liberdade artística".

O Santuário ainda condenou a intervenção de Deborah de Robertis por "mostrar total desprezo pela religião e liberdade de culto" pedindo "respeito pelos locais sagrados e pelo direito à liberdade religiosa".

Segundo o semanário francês Journal du Dimanche, Déborah de Robertis agiu sozinha sem ajuda de terceiros. A artista despiu-se e colocou-se em frente à imagem da Santa com as mãos cruzadas e um véu azul a cobrir-lhe a cabeça.

Mas esta não é foi primeira vez que a jovem é presente a tribunal. Em outubro de 2017, a feminista foi convocada por um tribunal de Paris por uma performance semelhante junto ao retrato "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci, no Museu do Louvre. O Tribunal Criminal parisiense aceitou os argumentos apresentados pela defesa e considerou o ato como "uma intervenção artística" sem "ser intencional ou de cariz sexual".

Em 2014 e 2016, a luxemburguesa também foi a tribunal por intervenções semelhantes junto aos quadros "A origem do mundo" de Gustave Courbet e "L'Olympia" de Edouard Manet no Museu d'Orsay .

