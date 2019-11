A petição pública 1155 que reivindica uma redução dos impostos para os solteiros vai hoje a debate na Câmara dos Deputados.

Debate público. Baixar os impostos para os solteiros

Susy MARTINS

A petição conseguiu recolher 6.800 assinaturas, ou seja, mais que as 4.500 necessárias. Na altura do lançamento da petição pública, a Rádio Latina falou com o autor da petição. Giancarlo Sartori explicou que pretende uma maior equidade fiscal entre os casados e as pessoas que vivem sozinhas.



Segundo o peticionário, o Luxemburgo é um dos países da Europa, onde os solteiros pagam mais impostos.



Aquando da apresentação do programa governamental, o atual Governo anunciou mexidas no escalão de impostos, sem no entanto adiantar que tipo de alterações. O vice-primeiro-ministro, Étienne Schneider, tinha na altura avançado à Rádio Latina que o sistema ia ser “benéfico” para todos os contribuintes, independentemente do estado civil.

Mas Giancarlo Sartori não acredita num alívio fiscal para os solteiros, considerando mesmo que “os solteiros serão sempre prejudicados em relação aos casados”.

O peticionário vai defender o seu documento, esta tarde, a partir das 14:00 no Parlamento.