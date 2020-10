“Não vai haver direito, nem obrigação ao teletrabalho, sendo que trabalhar a partir de casa vai continuar a ser sob forma voluntária, com um acordo entre o patrão e o empregado”. Esta foi a principal conclusão do debate público que ocorreu esta segunda-feira de manhã, no Parlamento.

Debate no Parlamento. Teletrabalho não vai ser considerado um direito

Susy MARTINS “Não vai haver direito, nem obrigação ao teletrabalho, sendo que trabalhar a partir de casa vai continuar a ser sob forma voluntária, com um acordo entre o patrão e o empregado”. Esta foi a principal conclusão do debate público que ocorreu esta segunda-feira de manhã, no Parlamento.

A sessão surgiu na sequência de uma petição pública sobre o assunto, que recolheu quase seis mil assinaturas. O peticionário reivindicava que o código do trabalho fosse alterado e passasse a incluir o “direito ao teletrabalho”.

Durante o debate, o peticionário sublinhou os pontos positivos de poder trabalhar a partir de casa, como a redução de tráfego nas estradas, uma melhor conciliação entre vida familiar e vida profissional e, em certos casos, maior produtividade.

No entanto, sublinhou que trabalhar a tempo inteiro em teletrabalho tem desvantagens, como as dificuldades de comunicação e uma certa desmotivação ou perda de criatividade.

Tanto deputados da Comissão Parlamentar de Trabalho, como o ministro da tutela, Dan Kersch, confirmaram que o teletrabalho vai ser um tema importante na comissão.

Dan Kersch sublinhou ainda que está a ser negociada uma convenção com os parceiros sociais, com vista a um enquadramento legal do teletrabalho, sendo que está a ser elaborado um projeto de lei que introduz o direito à desconexão. Esse projeto de lei deverá ser depositado no primeiro trimestre de 2021.



