A discussão em torno do fim antecipado de consultas terá um segundo ato até ser anunciada a decisão final. Os médicos e a Caixa Nacional de Saúde vão ser ouvidos pelo Governo e o acordo não parece fácil. Saiba como funciona atualmente o pagamento das consultas.

Debate do fim do pagamento antecipado de consultas prolonga-se até à Páscoa

A discussão em torno do fim antecipado de consultas terá um segundo ato até ser anunciada a decisão final. Os médicos e a Caixa Nacional de Saúde vão ser ouvidos pelo Governo e o acordo não parece fácil. Os médicos estão contra, mas quem defende o fim do pagamento integral antecipado das consultas argumenta que é uma forma de dar mais liquidez às famílias e evitar que adiem consultas devido à falta de recursos financeiros. Saiba como funciona atualmente o pagamento das consultas.

A discussão sobre a possibilidade do fim do pagamento antecipado de consultas vai continuar em abril. Depois de a petição que deu origem ao debate ter sido discutida no Parlamento na passada segunda-feira, não há ainda uma decisão à vista: os deputados decidiram que o Governo deve ouvir as partes envolvidas no processo, numa espécie de segundo ato. Isto significa que o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, vai ter ainda de reunir com representantes da Caixa Nacional de Saúde (CNS) e da Associação dos Médicos e dos Médicos Dentistas (AMMD). A discussão terá de ser feita até à Páscoa.

O debate promete ser difícil já que os médicos estão contra a generalização do chamado ’tiers payant’, o que equivale, na prática ao fim do pagamento integral antecipado de consultas médicas. A proposta que está implícita na petição feita por Jill Sterba sugere que os contribuintes deixem de adiantar o pagamento das consultas médicas. O paciente passaria a pagar apenas a parte que lhe é devida, sendo que o restante seria pago pela CNS diretamente aos médicos. Isto já é assim no caso das farmácias, dos fisioterapeutas e também dos enfermeiros que se deslocam a casa. Por exemplo, numa farmácia, o utente não paga o medicamento todo – se prescrito por um médico – mas apenas a parte que lhe compete; o resto é pago diretamente pelo Estado às farmácias.

No entanto, os médicos consideram que esta forma de pagamento os deixaria dependentes da CNS. Já os defensores da petição argumentam que seria uma forma de dar mais liquidez às famílias, fazendo com que muitos deixem de adiar consultas por falta de recursos financeiros. Além disso, tornaria o processo muito menos burocrático com todas as poupanças de papel associadas. Para o membro do comité diretivo da CNS, Carlos Pereira, o fim dos pagamentos antecipados é a melhor solução e exemplifica com as farmácias. “O sistema informático funciona com as farmácias, é uma questão de se introduzirem os dados relativos aos médicos.” O também membro do comité executivo da central sindical OGB-L considera ainda que os médicos não teriam de esperar muito tempo pelo pagamento do Estado e retoma o mesmo exemplo: “Nas farmácias paga-se um avanço e no fim do mês faz-se um acerto.”



Só a partir da Páscoa é que vão conhecer-se os resultados das negociações e, se não houver acordo, pode haver duas vias: ou através do Parlamento ou o ministro pode fazer uma revisão pontual do Código da Segurança Social, sem haver necessidade de um projeto de lei que passe pelo crivo dos deputados. No Parlamento, a maioria dos deputados parece estar de acordo, à exceção do DP, que demonstrou abertamente ser contra a medida. Romain Schneider (LSAP) já se mostrou a favor daquela solução: “Deve haver uma mudança neste ponto”, acrescentando, citado pelo jornal Le Quotidien, que “é uma questão de vontade política”.



Mas como funciona atualmente o pagamento das consultas?

A lei prevê várias possibilidades, que dependem também do valor das consultas e dos rendimentos ganhos.

O regime geral prevê que um contribuinte que vá a uma consulte a pague na totalidade, envie depois a fatura para a CNS e espere que o reembolso seja feito para a sua conta bancária. Segundo Carlos Pereira, este reembolso é feito em média entre quatro a seis semanas depois de enviada a fatura. O montante do reembolso pode chegar aos 87% do valor gasto, mas a percentagem de comparticipação varia consoante as especialidades e os exames feitos.

No entanto, o responsável explica que a lei permite também que os utentes acumulem – durante um período de 15 dias – faturas até um valor mínimo de 100 euros. Neste caso, podem dirigir-se à CNS e é-lhes entregue um cheque do valor em causa. O dinheiro pode então ser levantado nos correios. O recurso a este tipo de reembolso tem vindo a aumentar. De acordo com Carlos Pereira: no ano passado foram emitidos cerca de 240 mil cheques, mais quase 20 mil do que em 2016, ano em que se emitiram pouco mais de 224 mil cheques. De acordo com o relatório de atividades da CNS relativo a 2016, o montante médio por cheque foi de 235,86 euros. No total, foram reembolsados através deste sistema 52,8 milhões de euros.

Para aqueles que têm fracos rendimentos, a lei prevê ainda que quem ganhe o Rendimento Mínimo Garantido (RMG), possa dirigir-se aos serviços sociais para ficar isento do pagamento. Neste caso, é o Estado que assegura o pagamento ao médico. O pedido deve ser feito junto do gabinete de apoio social da autarquia onde residem.

Há ainda uma outra modalidade prevista no Código da Segurança Social: os contribuintes têm direito a receber um reembolso se as suas despesas de saúde num determinado ano, ultrapassarem 2,5% dos rendimentos do ano anterior. Neste caso, o contribuinte pode receber um reembolso do montante que ultrapassa aquele limite de 2,5%. No entanto, este processo não é automático, tem de ser feito um pedido junto das autoridades.

Paula Cravina de Sousa