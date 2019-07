Sébastien Cayotte percorreu 1.500 km entre a câmara municipal de Esch-sur-Alzette e o Coliseu de Roma. Uma viagem de 16 dias em cima de uma bicicleta partilhada, sem parar um único dia, com o objetivo de angariar fundos para ajudar crianças com cancro.

De Esch-sur-Alzette a Roma, numa bicicleta Vël’Ok

Maurice FICK Sébastien Cayotte percorreu 1.500 km entre a câmara municipal de Esch-sur-Alzette e o Coliseu de Roma. Uma viagem de 16 dias em cima de uma bicicleta partilhada, sem parar um único dia, com o objetivo de angariar fundos para ajudar crianças com cancro.

Passava pouco depois das 14h00 desta segunda-feira, dia 22 de julho, quando Sébastien Cayotte realizou o seu objetivo: chegar ao Coliseu de Roma. "É surreal, ainda não acredito nisto!", disse o jovem de 24 anos, ao ver o seu sonho cumprido. No total, Sébastien percorreu 1.500 km, o que corresponde em média a cerca de 94 km por dia.

No dia 6 de julho de 2019, Sébastien saiu de Esch-sur-Alzette e pedalou incansavelmente durante 16 dias, atravessando os Alpes em cima de uma Vël’Ok (serviço de bicicletas partilhadas) até chegar à capital italiana. Para além dos 10 kg que carregava consigo, o jovem teve ainda de arrastar os 25 kg da bicicleta, um peso três vezes superior ao das bicicletas dos ciclistas da Tour de France, que pesam cerca de 8 kg.

Habituado a envolver-se em desafios invulgares - como a viagem que fez pelo Luxemburgo numa trotinete ou de Luxemburgo até Paris numa bicicleta Vél'OH! - Sébastien foi "abalado" por toda a emoção provocada à sua chegada: memórias da viagem acompanhadas por um grande cansaço, e a calorosa receção dos seus pais e da namorada, que foram ao seu encontro. "Desta vez não tinha a certeza se iria conseguir", disse o jovem. "Porque estava sozinho e sem ajuda".

Esta viagem faz parte da iniciativa "Challeging for Smile", levada a cabo por este estudante de mestrado em Ciências da Educação, com o objetivo de ajudar crianças com cancro através da Fundação Kriibskrank Kanner. Ao longo do percurso, foram recolhidos 959 euros em doações e milhares de agradecimentos pelo seu esforço. (Já os sorrisos e a alegria de todos os seus apoiantes não podem ser contados).

