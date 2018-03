A luso-francesa Elisa da Silva refere que nunca se sentiu discriminada na vida empresarial. Mas salienta que, no capítulo profissional, “a maior dificuldade que as mulheres sentem é o facto de terem filhos”. E dá o exemplo do que se faz na Suécia como caminho a seguir.

Luxemburgo 3 min.

De Dijon até ser independente no topo de uma empresa

Paulo Jorge Pereira A luso-francesa Elisa da Silva refere que nunca se sentiu discriminada na vida empresarial. Mas salienta que, no capítulo profissional, “a maior dificuldade que as mulheres sentem é o facto de terem filhos”. E dá o exemplo do que se faz na Suécia como caminho a seguir.

Elisa da Silva é uma das mulheres que figuram em plano de relevo como exemplo na organização Fédération des Femmes Chefes d’Enterprise du Luxembourg (FFCEL). Responsável por uma empresa que desenvolve atividade na área de compliance, a luso-francesa aponta os maiores obstáculos com que se defrontam as mulheres. E conta a sua história, deixando pistas para aquilo que gostaria de ver na sociedade luxemburguesa no capítulo dos direitos das mulheres e da igualdade de género.

“Penso que a maior dificuldade que sentem as mulheres na vida profissional é o facto de terem filhos. Se comparamos com a situação das mulheres na Suécia, por exemplo, nada tem a ver. A lei prevê tantos dias para o prazo de paternidade como de maternidade. Esta ideia está integrada no mundo profissional e nas mentalidades. E, em minha opinião, deveria ser a primeira medida a tomar no Luxemburgo e em muitos países europeus. Porque a carreira de uma mulher é tao importante como a do homem”, opina. “Devia dar-se a possibilidade a uma mulher de continuar a carreira profissional e o parceiro poder assumir as responsabilidades da edução dos filhos. Além do quadro legislativo que tem de evoluir, uma mudança das mentalidades também é necessária e isso leva o seu tempo”, diz.

E faz uma espécie de vaticínio: “Imagino que, daqui por mais uma geração, será possível lá chegar. Por aquilo que vejo, estamos no bom caminho, pois os jovens pais investem cada vez mas na educação dos filhos”, sustenta. Elisa da Silva manifesta confiança: “Sinto-me confiante de que no futuro vamos ver cada vez mais mulheres em primeiro plano, criando empresas e investindo nasua vida profissional.”

Ao mesmo tempo, Elisa da Silva desdramatiza e esclarece que não passou por situações de desigualdade. “Durante a minha vida profissional não me senti discriminada em termos de salários e de evolução de carreira. Investi bastante no desenvolvimento das minhas funções, isso foi apreciado e senti-me compensada de forma adequada.”

Elisa da Silva é filha e neta de artesãos e comerciantes, tendo nas origens ligações ao mundo das empresas: a avó paterna e os irmãos foram comerciantes na zona de Braga, o pai teve uma garagem em Dijon. “Cheguei ao Luxemburgo em 1998, após os estudos de Direito que realizei em França, na cidade de Dijon, para onde os meus pais imigraram no final dos anos 60 e onde nasci no princípio dos anos 70”, recorda.

No setor bancário

“Depois de um estágio no Parlamento Europeu, encontrei um emprego no setor bancário e trabalhei aí durante 15 anos. Foi nesse período que adquiri a experiência profissional na área de compliance, algo que significa a conformidade dos bancos e outras instituições financeiras com as leis”, explica.

Vinham aí tempos mais arriscados e também aliciantes. “Acabei por lançar-me como independente há quatro anos e criei a minha empresa, a DS Compliance, oferecendo serviços neste campo a empresas do setor financeiro. Neste momento, trabalho só na minha sociedade e posso comentar a minha própria experiência.”

Referindo-se àquela que tem sido a sua movimentação no campo empresarial e dos negócios, a luso-francesa indica: “Nunca senti dificuldades para lançar a minha atividade ou encontrar clientes. O mais importante é ser profissional, não se trata de uma questão de género, mas sim de personalidade e de força de vontade.”

Depois, dá exemplos de situações que lhe causaram surpresa. “Fico sempre muito surpreendida quando assisto a conferências nas quais tanto se fazem elogios ao facto de haver mulheres em primeiro plano quando isso devia ser, afinal, algo natural.” E acrescenta: “Por exemplo, a última vez que fui a uma conferência do Fintech, realizada no dia 1 de março, no Cercle de la Cité, na cidade do Luxemburgo, insistiram tanto para haver um painel só de mulheres. Ora, em minha opinião, isso é normal e não se deveria fazer tanto caso. Essa poderia ser mesmo uma primeira evolução de mentalidades.”