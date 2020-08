“O Luxemburgo vai prosseguir a sua estratégia de testes à covid-19 apesar das consequências que isso implica”. Garantia dada esta tarde pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa, fazendo referência ao facto de muitos países colocarem o Grão-Ducado em zona de risco devido ao número elevado de infeções.

De carro, autocarro ou de avião. Quem regressar de férias poderá fazer teste gratuito à covid-19

Situação que o Governo atribuiu ao também elevado número de testes de despistagem efetuados. O Luxemburgo continua a ser o país que mais testes de diagnóstico faz no mundo.



E, a estratégia de testes vai até ser intensificada para limitar a propagação do novo coronavírus no regresso das férias. Para tal, o Governo criou o que apelidou de “despistagem especial verão”. A iniciativa consiste em dirigir o apelo ao rastreio a três grupos considerados “grupos-chave” no combate ao novo vírus neste período estival.



O primeiro grupo, chamado de “férias coletivas”, engloba os trabalhadores dos setores da construção civil e o das limpezas. A grande novidade é que os vouchers para fazer o teste gratuito vão ser entregue pelo Governo aos empregadores que por sua vez os vão distribuir aos trabalhadores, na retoma da atividade laboral depois das férias coletivas. A ministra da Saúde espera que desta foram “haja mais adesão”.



O segundo grupo é apelidado de “rentrée escolar”. Pessoal docente e alunos vão receber, por correio, um convite do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH, na sigla original em inglês para Luxembourg Institute of Health) para efetuar o teste antes do início do ano letivo, que arranca em meados de setembro.



O terceiro e último grupo-alvo ‘especial verão’ é composto pelos viajantes. Neste caso, a grande novidade é que quem regressar ao Luxemburgo de autocarro ou de carro e que pretenda fazer o teste, poderá fazê-lo, efetuando o pedido no site www.guichet.lu. Esta ação soma-se à que já vigora desde meados do mês de maio no aeroporto do Luxemburgo, onde são distribuídos vouchers para a realização gratuita do teste a todos os passageiros que aterram no Findel.



A par desta ação especial verão prosseguem os testes PCR, com receita médica, destinados a pessoas que têm sintomas suspeitos da doença provocada pelo novo coronavírus.



O rasteio em larga escala – que é realizado através de carta enviada pelo LIH – e a despistagem por setores – direcionada aos profissionais da saúde, aos trabalhadores dos hotéis, restaurantes e cafés (horesca) e aos empregos sazonais – também continuam de atualidade.



