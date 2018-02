A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo organiza as suas primeiras jornadas pedagógicas, de 15 a 17 de fevereiro, no “eduPôle”, em Walferdange. A iniciativa tem a colaboração do Ministério da Educação do Luxemburgo e do Instituto de Formação de Educação Nacional luxemburguês.

A abertura do evento está agendada para o dia 15, às 09:00. Do programa, destaque para uma conferência de Luísa Álvares Pereira, intitulada “Da didática dos textos a uma pedagogia da escrita”, e para a discussão e ponto da situação sobre os diversos projetos pedagógicos em curso, no âmbito do ensino de português no Luxemburgo.

Os cursos complementares de língua portuguesa e o projeto de assistentes de língua materna no ensino pré-escolar também serão discutidos.

O segundo dia do evento, o dia 16, será totalmente dedicado ao primeiro módulo presencial do curso de formação de professores “o desafio da diferença: abordagens de diferenciação pedagógica no ensino de línguas”.

A responsabilidade científica deste módulo é de Ana Raquel Simões, docente e investigadora da Universidade de Aveiro.

À noite, partir das 21:00, haverá uma sessão de música tradicional portuguesa, no “Festikuss” em Soleuvre, com destaque para as atuações do grupo de cante alentejano Calma e Vento Sul e da fadista Ana Tareco.

A terminar, no dia 17, a partir das 09:00 procede-se à apresentação da Biblioteca Nacional do Luxemburgo, por Cristóvão Marinheiro.

