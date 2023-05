Acontece sábado de manhã a edição anual da marcha "Darkness into Light", uma marcha que quer gerar mais conversa em torno das doenças mentais e do suicídio.

"Darkness into Light". Alerta para as doenças mentais faz-se a caminhar

Ana Patrícia CARDOSO Acontece sábado de manhã a edição anual da marcha "Darkness into Light", uma marcha que quer gerar mais conversa em torno das doenças mentais e do suicídio.

Este sábado de madrugada, às 5h da manhã, esperam-se cerca de 400 pessoas em Clausen para a edição anual do encontro "Darkness Into Light". Reconhecido pelos coletes amarelos, o grupo tem como objetivo apelar à consciencialização das doenças mentais e para o suicídio.

Esta marcha anual surgiu em Dublin, quando um casal irlandês que havia perdido os dois filhos (um para o cancro e outro para o suicídio, tomou a iniciativa de criar a "Darkness into Light", em 2009, com o propósito de gerar mais consciencialização e angariar fundos para associação irlandesa, Pieta House, que fornece apoio emocional e psicológico a pessoas que enfrentam problemas mentais.

"No site oficial da Pieta House, a associação afirma ter "ajudado mais de 60.000 pessoas em sofrimento suicida ou automutilação". cita o jornal Virgule, avançando também que em 2021, contabilizou-se um total de "48.000 horas de intervenção e 100.000 chamadas telefónicas de gestão de crises".

Lynda Jacob, membro da filial luxemburguesa da associação, explica que o trabalho acaba por tornar-se mais pessoal porque "todos conhecemos alguém à nossa volta que acabou com a sua vida, certo?".

Para garantir serviços gratuitos, a Pieta House depende destes eventos para gera5 receita, uma vez que apenas 20% do orçamento é garantido por ajudas do Governo. A primeira edição do "Darkness into Light" no Grão-Ducado, a 11 de maio de 2019, arrecadou 33 mil euros para três associações que trabalham os mesmos temas: A Liga Luxemburguesa de Higiene Mental, SOS Détresse e Kanner-Jugendtelefon (KJT).

Lynda lembra que "estava um tempo terrível, mas o mais importante era estar lá. Caminhar e conversar juntos sobre dois assuntos que permanecem tabus e estigmatizantes: doença mental e suicídio. Aliás, no Luxemburgo, não é um assunto que se discuta facilmente".



Desde 2020, a distribuição de rendimentos é feita de forma diferente. "Foi decidido que fora da Irlanda, todas as doações e metade das inscrições devem ser distribuídas entre as associações parceiras. Já na Irlanda, todo o dinheiro arrecadado vai para a Pieta House", explica.

Aqueles que desejam participar desta edição de 2023, pode inscrever-se até às 24h desta sexta-feira aqui. "E mesmo quem não se cadastrou no site ainda pode se juntar a nós. Não vamos mandá-los para casa...", garante a responsável pela iniciativa.







Precisa de ajuda? O Centro de Apoio Psicossocial e Escolar (Cepas) pode ser contatado através da linha de apoio 8002-9393. Este número está disponível todos os dias úteis entre as 8h e as 18h.O KannerJugendTelefon (KJT) oferece um ouvido gratuito e anónimo para crianças e jovens, ligando para o 116 111 ou online. Os pais também podem telefonar para 26 64 0555. Os voluntários de SOS Distress podem ser contactados online ou telefonando para 45 45 45 todos os dias das 11h00 às 23h00, e até às 3h00 às sextas-feiras e sábados.

