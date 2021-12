Apesar de toda a boa intenção, este dar tudo, fazer tudo por eles, é uma falsa forma de os ajudar a serem felizes.

Luxemburgo 4 min.

Dicas de educação

Dar-lhe tudo o que eu não tive

(Ana Cristina Barbosa, psicóloga e Alexandra Brito, professora)



Estamos na semana de Natal, uma época mágica e de grandes expectativas quer para as crianças quer para os adultos. Nestas alturas, os vasos comunicantes entre corações parentais e filiais encurtam-se um pouco mais que o habitual. Pais e mães acabam por reviver estes momentos como um reescrever da sua infância. E é da enorme alegria que esperamos ver nos filhos que acabamos por fazer acontecer as nossas próprias alegrias…



Muitas vezes os pais e as mães lembram-se da criança que foram, das coisas que queriam ter tido ou ter feito e, podendo ou não, tentam proporcioná-lo aos seus filhos. E quando não conseguem sentem uma culpa desmedida, como se disso dependesse ser melhor ou pior mãe e pai.

Mas vejam bem, estas novas gerações acabam por ter em média muito mais do que as anteriores, e vão tendo quase tudo o que querem, muitas vezes quando querem… Curiosamente não são mais felizes e cada vez exigem mais!!! E é ver os adultos felicíssimos a escolher com todo o carinho muitas e grandes prendas para as suas crianças – “aquele carro elétrico”, “aquele tablet top”- … e ver as crianças e os jovens entusiasmados durante, vá, 1 minuto e depois profundamente entediados à espera do próximo embrulho.

Ou o sacrifício feito para que possam frequentar os ballets, as equitações e ter as roupas, as sapatilhas e os telemóveis de última geração, sem que nada seja alguma vez suficiente.

Mais uma vez, apesar de toda a boa intenção, este dar tudo, fazer tudo por eles, é uma falsa forma de os ajudar a serem felizes. O que faz, na prática, é gerar insatisfação constante (Nunca nada é suficiente) e consumismo (o querer compulsivamente ter mais,

comprar mais). Para além disso tornam-se incapazes de valorizar e desfrutar plenamente das coisas, e pior, ficam com a ideia intrínseca de que são o centro do universo e têm o direito divino a tudo sem nada fazerem por isso.

Então como se faz para que eles dêem valor e se sintam realmente felizes com o que vão tendo e vivendo, a começar já no Natal?

Primeiro é importantíssimo centrar a maior parte das atenções e energias não no momento das trocas de prendas mas nas vivências em família, tornando-as surpreendentes, divertidas e interativas para todos: fazendo jogos de mesa, cantando canções de Natal em despique, fazendo teatros e apresentações preparadas ou inventadas no momento. Sair da frente da hipnose dos ecrãs requer alguns truques na manga da parte dos adultos, mas, uma vez embalados na diversão, todos irão apreciar. Estas serão as verdadeiras prendas que restarão para sempre na memória dos mais pequenos.

Depois seria importante diminuir à quantidade e à frequência de coisas que lhes são oferecidas e proporcionadas … para não lhes negar o prazer de gostar demorada e apaixonadamente de uma coisa de cada vez. A abundância é confusa, é ruído! Ter um

número contável de coisas disponível, e ter o restante guardado para ir aparecendo em substituição ao longo do tempo, faz com que o efeito novidade e descoberta se prolonguem. E a urgência na última versão do smartphone ou na consola porque os outros têm é uma tirania dos tempos a que não nos podemos subjugar!

É também importante cultivar o tempo de espera! Mesmo que se possa, tentar não dar o que quer que seja logo no imediato. Ora pensem lá na importância daquelas 3h a olhar para a água para o imenso prazer de finalmente poder ir mergulhar. Ou no excelente que é finalmente ter algo que se andou a namorar meses numa montra.

Por último, o mais importante: permitir-lhes e incentivá-los a conquistar e a construir desde cedo aquilo que querem, com o seu trabalho, com o seu esforço: fazer tarefas extra nas férias para juntar dinheiro para a caderneta de cromos, aquele casaco que quero tanto, ou para o primeiro carro. Nada terá alguma vez mais valor!

Acreditem …não é o dar-lhes tudo, é dar-lhes apenas o suficiente para que tenham força para a conquista e sede e fome de infinito!

Ana Cristina Barbosa Mãe de uma pequena contestatária de 10 anos e de uma grande comilona de um ano. Formada em Psicologia na Universidade do Porto. Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde bem como em Psicologia comunitária, trabalha há 18 anos na área da Educação, dos quais os últimos dois no Luxemburgo. Alexandra Brito Filha de uma mulher eternamente inspiradora e mãe de uma adolescente brilhantemente complexa, de 14 anos. Professora do 1o ciclo há 12 anos, trabalha com crianças dos 3 aos 16 anos há mais de 20. Paralelamente, é ilustradora tendo participado em diversos projetos. Vive no Porto há 48 anos.

