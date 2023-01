No Luxemburgo, uma mulher pode dar à luz no hospital e, desde 2019, em casa. Mas será possível dar à luz num centro de parto? Por enquanto, não é. Mas existe incerteza jurídica e um grupo de trabalho irá analisar o assunto.

Luxemburgo 2 min.

Nascimentos

Dar à luz num centro de parto? Tema será discutido no Luxemburgo

Pascal MITTELBERGER No Luxemburgo, uma mulher pode dar à luz no hospital e, desde 2019, em casa. Mas será possível dar à luz num centro de parto? Por enquanto, não é. Mas existe incerteza jurídica e um grupo de trabalho irá analisar o assunto.

Pode um nascimento num centro de parto ser considerado um nascimento em casa? Esta é, em suma, a questão que será abordada por um grupo de trabalho, que se reunirá pela primeira vez em janeiro.

Foi criado a pedido da ministra da Saúde, Paulette Lenert. "É mais particularmente responsável pela identificação das questões, das possíveis vantagens, desvantagens ou riscos associados aos partos extra-hospitalares, com vista, evidentemente, a prestar os melhores cuidados à população doente", disse a ministra numa resposta a uma pergunta parlamentar dos deputados Josée Lorsché e Marc Hansen.

Grande discrepância nos números

Os dois representantes eleitos do Déi Gréng interrogaram a ministra na sequência da decisão tomada no início de dezembro de não autorizar mais os partos no centro de saúde de Bertrange até ser estabelecido um quadro jurídico. Este estabelecimento, que abriu em setembro, é o primeiro centro de parto do país. Várias parteiras trabalham lá. Podem continuar a fazer outras atividades e cuidados, mas não os partos.

Quantos nascimentos houve em Bertrange? Há uma grande diferença entre as duas versões. Josée Lorsché e Marc Hansen mencionam 40 na sua pergunta parlamentar, enquanto Paulette Lenert relata "dois nascimentos entre a abertura desta estrutura em setembro de 2022 e 20 de outubro de 2022, data da inspeção das instalações pela Direção de Saúde".

Incerteza jurídica a ser resolvida

A ministra recordou que "os partos são, em princípio, efetuados em ambiente hospitalar". "É de facto o departamento de obstetrícia de um hospital que é responsável pelo diagnóstico, acompanhamento e tratamento da mulher e da criança, particularmente durante o parto, e que assegura o acompanhamento pós-parto imediato da mãe e da criança, através da intervenção coordenada dos profissionais envolvidos".

Liv é o primeiro bebé do ano de 2023 do Luxemburgo Às 00h21, o Grão-Ducado registou o primeiro nascimento do novo ano.

No entanto, desde 22 de novembro de 2019, os partos em casa são possíveis. São regidos pelo regulamento do Grão-Ducado. "As parteiras estão autorizadas a efetuar, sob certas condições, partos fora do hospital, ou seja, também em casa, em conformidade, evidentemente, com as disposições legais e regulamentares aplicáveis", salienta Paulette Lenert.

Isto significa que também podem ter lugar em centros de parto? Existe alguma incerteza jurídica, e é isto que o grupo de trabalho criado, composto por vários intervenientes (departamento de saúde, associações, parteiras, etc.), deve resolver. Quando é que as conclusões estarão disponíveis? Não foi estabelecido qualquer calendário.

Associação de parteiras é a favor

A Associação Luxemburguesa de Parteiras (ALSF) já tomou uma posição clara a favor dos centros de parto. Num longo comunicado publicado a 22 de dezembro, que pode ser encontrado na página inicial do website, a associação explica em particular que "a mulher pode escolher onde quer dar à luz, seja num hospital, numa casa de parto, numa maternidade ou em casa (...). Evidentemente, isto não exclui a colaboração entre as diferentes instituições e profissões da saúde, tal colaboração é absolutamente desejável".

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.