Dany Mota marca golo em primeiro jogo pela seleção sub-21

Ana Patrícia CARDOSO O jogador marcou aos 13 minutos.

O avançado que fez a sua formação no Pétange veste hoje, quinta-feira, a camisola das quinas pela primeira vez.

A primeira parte do jogo contra o Gibraltar contou com dois golos portugueses e um deles foi do lusodescente. O outro foi de Francisco Trincão, logo aos nove minutos.

Dany Mota nasceu no Luxemburgo, tem Cristiano Ronaldo como ídolo, e desde pequeno que sonha com o lugar na seleção.