O avançado natural de Pétange joga no Monza, perto de Bérgamo, zona mais afetada pela pandemia em Itália. "Estar fechado em casa a ver as pessoas a morrer à nossa volta custa muito", conta Dany ao Contacto.

Luxemburgo 4 min.

Dany Mota e o coronavírus. "Não vejo a hora de tudo isto acabar"

Álvaro CRUZ O avançado natural de Pétange joga no Monza, perto de Bérgamo, zona mais afetada pela pandemia em Itália, um dos países com mais mortes no mundo. "Estar fechado em casa a ver as pessoas a morrer à nossa volta custa muito", conta Dany ao Contacto.

“Viver assim é extremamente complicado. Estar fechado em casa a ver as pessoas a morrer à nossa volta custa muito. É trágico. Só espero que a crise passe o mais rapidamente possível e possamos, todos, voltar a viver como antes”, desabafa o internacional português (sub-21) que depois de uma passagem breve pela Juventus de Cristiano Ronaldo representa agora o Monza de Silvio Berlusconi.



Habitualmente, as ruas estavam desertas, mas por vezes via caixões a passar e gente a chorar, em pânico. Felizmente que as coisas estão a melhorar progressivamente

Após várias semanas consecutivas de confinamento devido à pandemia, Dany Mota confessa estar farto da situação. Além de estar privado de fazer o que mais gosta (jogar futebol), tem vivido momentos delicados não só devido ao isolamento, mas também ao sofrimento por que passa o país mais atingido do mundo pela crise sanitária do coronavírus e com o maior número de vítimas mortais do planeta.

“Viver nestas circunstâncias começa a ser insuportável. No início, era impressionante. Habitualmente, as ruas estavam desertas, mas por vezes via caixões a passar e gente a chorar, em pânico. Felizmente que as coisas estão a melhorar progressivamente, mas não é fácil passar por uma situação destas. Acho que ninguém estava preparado para uma coisa assim tão brutal. Não vejo a hora de tudo isto acabar.”

Treina em casa e diz que faz o que pode para tentar sobreviver da melhor forma possível à crise. “Não é só importante manter a forma física, mas a mental também. É fundamental resistir e não nos deixarmos ir abaixo psiciologicamente. Recebemos programas individuais e coletivos que tentamos colocar em prática, cada um em sua casa. Falamos diariamente por videoconferência nas horas do treino. Jogadores, diretores e treinadores. Estamos em contacto permanente e isso tem sido bastante positivo.”

“É um momento importante porque nos vemos, falamos, contamos piadas, rimos e tentamos motivar-nos uns aos outros, como uma família”.

Ocupar bem os tempos livres

As [muitas] horas livres são ocupadas de várias formas, entre as saídas esporádicas para ir ao supermercado e fazer uma ou outra compra necessária, ler, ver televisão e falar com a família e amigos.

“No intervalo entre as refeições e os treinos fazemos torneios de playstation entre jogadores e também com amigos. De vez enquando saio para ir a superfícies comerciais perto para comprar comida e algumas coisas indispensáveis para o dia a dia e volto logo para casa. Também leio bastante, sobretudo a imprensa desportiva, vejo os notíciários na televisão, filmes, e mantenho um contacto diário com a família. Felizmente, estão todos bem. No Luxemburgo e em Portugal as coisas estão mais controladas, mas aqui morrem pessoas todos os dias aos milhares”, lamenta.

Anseia voltar à competição o mais rapidamente possível porque tem objetivos para concretizar e quer continuar a valorizar-se como jogador, tanto no Monza como na seleção portuguesa.

O esperado regresso à competição

“A pouco e pouco a tendência de muitos clubes é o regresso aos treinos. É fundamental retomarmos a competição. Parece que se tudo correr bem vamos voltar a jogar dentro de algumas semanas. No Monza, estamos em primeiro lugar e queremos subir de divisão para chegarmos ao topo o mais rapidamente possível”, recorda. “Os dirigentes, e em particular Adriano Galiani, diretor desportivo, está em permanente contacto connosco para nos motivar e manter o foco nas conquistas do clube. Somos um grupo forte com grande vontade de fazer história. Sou muito novo e tenho muito para ganhar. Quero valorizar-me para chegar a outros patamares e manter-me disponível para representar a seleção portuesa”.

Quanto às consequências nefastas que a crise pode provocar no futebol e a nível mundial, Dany mostra algum ceticismo, mas também esperança em melhores dias.

“É claro que a economia está a ressentir-se de forma evidente, sobretudo no que toca ao desemprego. Todos os setores da sociedade vão sofrer e o futebol não será exceção. Financeiramente, muitos clubes vão ter grandes dificuldades em pagar aos jogadores. Não é por acaso que os cortes salariais estão a ser implementados e outras medidas a ser estudadas. No entanto, espero que tudo possa regressar à normalidade. É importante mantermos espírito positivo e acreditar que melhores dias virão”, mas deixa um aviso: “Não podemos facilitar e deitar tudo a perder quanto ao confinamento e às medidas de precaução fundamentais que todos temos de cumprir para ultrapassar a crise. Mas depois da tempestade vem a bonança. Acredito que vamos voltar a ser felizes em breve.”

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.