O homem que marcou um golo do Luxemburgo contra a seleção de Cristiano Ronaldo, em 2012, é candidato às legislativas pelo ADR. O partido nacionalista é conhecido pelas posições contra os direitos dos estrangeiros, mas o jogador de futebol defende que "não é racista". Nesta grande entrevista ao Contacto, este filho de imigrantes portugueses explica as razões que o levaram a filiar-se no ADR.

Daniel da Mota, candidato pelo ADR: "Se o meu partido fosse racista, eu não me candidatava"

Contacto: Em 2012, marcou um golo contra Portugal que ficou famoso e que foi aplaudido por portugueses e luxemburgueses. O que é que sentiu nesse momento?

Daniel da Mota: Não estava à espera de marcar. Um dia antes o Contacto tinha-me feito essa pergunta: se tivesse oportunidade de marcar, se marcava ou não, e eu disse logo que sim. Ao marcar, o estádio todo levantou-se e tive um arrepio. Não estava à espera que todo o estádio se levantasse para festejar comigo, foi um sentimento fantástico. Se calhar achavam que Portugal é que tinha marcado, e não o Luxemburgo [risos].

E aí, sentiu-se mais luxemburguês ou português?

Nem pensei nisso. Senti que estava a representar o país onde estou. Nem sequer tive o sentimento de que estava a marcar um golo contra as minhas origens. Foi um momento de alegria, sobretudo por estar a ganhar 1-0 contra uma seleção enorme.

O facto é que foi aplaudido por portugueses que estavam ali para apoiar Portugal, e aplaudiram um golo contra a sua própria seleção. Isso não mostra que o vêem como um símbolo de integração, por ser filho de imigrantes portugueses?

Para mim as pessoas que aplaudiram o golo partilharam a felicidade comigo, e nesse momento até os adeptos portugueses se sentiram luxemburgueses. Isso também mostra que os portugueses que estão aqui no Luxemburgo se integraram bem no país e também se sentem um bocadinho luxemburgueses, mesmo se não são luxemburgueses no papel. Acho que nesse momento esqueceram-se de ser portugueses ou luxemburgueses.



É candidato às próximas eleições legislativas pelo ADR. É filiado no partido?

Sou, sim.

Desde quando?

Membro só sou desde que sou candidato.

E quando é que o ADR o convidou?

Em janeiro, fevereiro.

E como é que alguém de origem portuguesa se revê em algumas posições políticas xenófobas de um partido como o ADR?

Muitos vêem o ADR como um partido de racismo, que não é. A ideia deles é que os estrangeiros que vêm para o país se integrem bem, dando a possibilidade aos filhos de ter melhor educação, melhores diplomas, do que os seus pais. Se fosse um partido racista, eu não fazia parte deste partido. A minha ideia e a ideia do partido é ajudar os estrangeiros a integrarem-se bem aqui no Luxemburgo, dando-lhes as mesmas possibilidades que os luxemburgueses têm.

O ADR tem tido posições políticas que vão no sentido de excluir direitos dos estrangeiros. Foram contra o direito de voto dos estrangeiros e a possibilidade de serem candidatos nas eleições comunais, apesar de agora começarem a ter candidatos estrangeiros nas listas. São contra a dupla nacionalidade e são também contra o ensino da língua materna nas escolas, incluindo o português. O Daniel da Mota concorda com estas posições?

Em Portugal, e nos outros países, tem de se ser português para votar nas eleições nacionais. Aqui não é ser contra os estrangeiros, para guardar o voto [para os luxemburgueses], é mais para manter a nacionalidade luxemburguesa e a língua materna luxemburguesa. Para mim são pontos importantes para te integrares bem no país onde estás a viver, a trabalhar e a ganhar o teu dinheiro. Eu não sou contra a dupla nacionalidade - que tenhas uma, duas, três ou quatro nacionalidades, para mim vai dar ao mesmo -, mas já que estás num país que te dá de comer, dá-te trabalho, dá-te tudo, o mínimo é integrar-se nesse país e dar qualquer coisa de volta a esse país.

Quem tem a dupla nacionalidade também é luxemburguês. Ou acha que se é menos luxemburguês com a dupla nacionalidade?

Não, isso não. Eu sou luxemburguês de papel mas português de sangue e de origens. Nunca as vou negar, e onde possa ajudar os estrangeiros, eu vou sempre ajudar. Se agora o partido, de hoje para amanhã, decidir que é um partido contra os estrangeiros, eu deixo de me candidatar.

Mas o partido em que está filiado votou duas vezes contra a lei que permite a dupla nacionalidade, e defende que para ser luxemburguês tem de se abdicar da nacionalidade de origem.

Isso é mais para quem tem filhos aqui, portugueses ou italianos, e se viverem aqui, penso que cinco anos, os filhos têm direito a pedir a nacionalidade luxemburguesa aos 18 anos.

O seu partido votou contra essa possibilidade, que faz parte de uma lei proposta pelo ministro da Justiça, Félix Braz. Se o seu partido tivesse levado a sua avante, isso não era possível: as crianças nasciam no Luxemburgo e iam continuar a não ter a nacionalidade luxemburguesa, a não ser que a pedissem ao fim de uns quantos anos, porque eles votaram contra essa lei.

Sim, sim, eu sei disso. Ainda hoje tive uma conversa com o partido... Para mim, aquilo que eles querem mesmo é mais que os filhos dos estrangeiros tenham a mesma possibilidade que um residente luxemburguês.

Paula Telo Alves e Álvaro Cruz