Dan Kersch, Franz Fayot e Paulette Lenert para suceder a Schneider

Diana ALVES São os nomes em cima da mesa para substituir o socialista Étienne Schneider no governo.

Horas depois de o ainda número dois do governo ter confirmado a sua saída do Executivo no próximo dia 4 de fevereiro, a direção do LSAP propôs três nomes para assumir as pastas atualmente nas mãos de Schneider. Dois deles já são ministros.

Para o lugar de vice-primeiro-ministro, os socialistas propõem Dan Kersch, ministro do Trabalho e do Desporto. Já Paulette Lenert, atual ministra da Proteção dos Consumidores e da Cooperação e Ação Humanitária, deverá assumir a pasta da Saúde e ocupar o posto de ministra adjunta para a Segurança Social.

“Não tenho futuro na política. Quero a minha vida de volta” Após oito anos no governo, Étienne Schneider põe um ponto final na sua carreira política e aos rumores que circularam nos últimos dias. Schneider sai do executivo a 4 de fevereiro de 2020

Quanto ao pelouro da Economia, a escolha do LSAP recai sobre o presidente do partido, Franz Fayot. A confirmar-se, esta será a estreia de Franz Fayot no governo.

Os nomes apontados pelo LSAP deverão ser confirmados no próximo conselho geral do partido, marcado para o dia 8 de janeiro.

