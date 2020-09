O ministro do Trabalho, Dan Kersch garantiu que "um camelo tem mais probabilidade de passar pelo buraco de uma agulha do que haver uma disputa na coligação".

Dan Kersch. "Benefícios sociais são tabu"

Em entrevista ao Wort, o vice-primeiro ministro e ministro do Trabalho Dan Kersch falou sobre a evolução do mercado de trabalho, a questão da justiça tributária e o clima no seu partido, o LSAP.

A crise sanitária teve um impacto muito negativo no mercado de trabalho. O número de desempregados continua a aumentar. Para manter o orçamento equilibrado, apesar do desequilíbrio económico, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, é a favor de empréstimos adicionais para que o Estado possa continuar a investir. O aumento do imposto de solidariedade ou o aumento do IVA não são, em caso algum, uma opção para o político.

Nos meses após o confinamento, o desemprego aumentou de forma constante. Embora tenha havido uma ligeira atenuação, a escassez de procura de mão de obra no mercado de trabalho continua muito grave. Como avalia a situação nos próximos meses?

Não podemos ignorar as estatísticas. A situação é séria e não espero que os números melhorem nos próximos meses. A taxa caiu de 6,6%, em julho, e 6,9%, em junho, para 6,4% em agosto. De acordo com as projeções do Statec, devemos esperar uma taxa de desemprego de 7% a médio prazo. O aumento nos primeiros meses da crise deveu-se principalmente ao fato de as empresas não estarem a contratar. Agora, percebemos que o número de novos registos está a aumentar. Por um lado, isso se deve ao fato de que os alunos que abandonam a escola estão a ingressar no mercado de trabalho. Enquanto a economia não se recuperar, não haverá melhoria duradoura no mercado de trabalho.

A ADEM pode lidar com a situação?

Felizmente, a ADEM está muito melhor posicionada do que há alguns anos. No entanto, todos os esforços que foram feitos para permitir um melhor apoio individual aos candidatos a emprego ameaçam fracassar com o aumento do número de desempregados. Isso preocupa-me. Ninguém podia contar com os números que são apresentados hoje como resultado da pandemia. No momento, estamos a contratar novos funcionários para a ADEM, mas ainda precisam ser formados. Portanto, estou feliz que a agência de empregos tenha uma equipa de gestão forte. O comité de gestão vai ser reforçado. A diretora Isabelle Schlesser passa a ser apoiada por três diretores associados, um para negócios operacionais, um para questões orçamentais e o terceiro para projetos, por exemplo, na área de TI.

O aumento do desemprego afeta particularmente os jovens. O número de candidatos a emprego com menos de 25 anos aumentou rapidamente nos últimos meses.

Isso é verdade, infelizmente. Devemos, portanto, combater o desemprego jovem de forma consistente. Os jovens devem ter uma oportunidade através da Garantia para a Juventude. Estou particularmente preocupado com os jovens com menos de 25 anos que não têm direito a apoio estatal. Criaremos oportunidades de formações específicas. O Governo está trabalhar para isso ser conseguido.

De acordo com as estatísticas mais recentes, mais transfronteiriços estão a registar-se na ADEM. Como está a reorganização europeia do subsídio de desemprego, segundo a qual os países onde os trabalhadores trabalham têm de pagar o subsídio de desemprego?

A reforma não está mais em foco no momento. Mas gostaria de lembrar que os passageiros transfronteiriços que perderam o emprego já podem inscrever-se na agência de emprego do Luxemburgo. Nos últimos anos, não houve tanta gente a fazer uso dessa opção como agora.

No início da crise, o desemprego em tempo parcial foi estendido a todos os setores. O fundo de empregos fez pagamentos adiantados para aliviar as empresas. Qual é o desenvolvimento nesta área?

O número de empresas que se candidatam ao desemprego em tempo parcial caiu recentemente de forma significativa, para cerca de três mil empresas. Mas ainda existem muitos. O regime normal está agora de volta. Isto significa que as empresas que se candidatarem ao desemprego em tempo parcial pagam os salários que são, depois, reembolsados ​​pelo Fundo de Emprego para os funcionários que foram realmente afetados pela medida, após uma decisão positiva do Comité Económico. Quase todos os ramos da economia são afetados, mas sobretudo a indústria da restauração, a indústria do turismo e o setor de eventos. Esses três setores representam metade das empresas. O desemprego parcial é um instrumento eficaz na luta contra o desemprego, mas a médio prazo também surge o problema da concorrência desleal. Temos de evitar que algumas empresas relaxem e inscrevam-se para desemprego em tempo parcial enquanto outras tentam arduamente manter-se à tona. Não vai ser fácil. Devemos, portanto, trabalhar todos juntos no Comité Económico. Também surge a questão de quanto tempo se pode - ou deve - manter uma empresa viva com a medida e quando você investe em um poço sem fundo. Não dá para estabelecer regras gerais, a situação nas empresas é muito diferente para isso. O Governo, sindicatos e empregadores devem trabalhar juntos para encontrar uma solução adequada.

Em relação aos parceiros sociais. Haverá outra tripartida neste outono, conforme planeado?

Não posso dizer isso agora. As conversações setoriais tripartidas estão em andamento, por exemplo, na Arcelor e Luxair. Além disso, estão previstas consultas diretas a todas as partes interessadas. O Governo precisa da contribuição dos sindicatos e associações de empregadores. Em seguida, decidiremos se uma tripartida será convocada ou não.

Quanto dinheiro foi investido em trabalhos de curta duração até agora?

Num ano normal, as despesas do Fundo de Emprego rondam os 700 milhões. Este ano será estimado em 1,9 mil milhões de euros. É claro que o dinheiro também voltará porque muitas empresas receberam adiantamentos excessivamente altos. Espero reembolsos de cerca de 350 milhões de euros. Muitas empresas já devolveram os adiantamentos pagos em excesso.

Estão em andamento as negociações preparatórias para o orçamento 2021. Como está o processo no seu Ministério do Trabalho?

No passado, o Estado tinha de subsidiar o fundo de emprego até 150 milhões de euros. Face à evolução global positiva, conseguimos recentemente reduzir a contribuição em cerca de cinco milhões de euros. Este ano, isso de longe não será suficiente, então o Estado terá que fazer acréscimos substanciais para garantir o financiamento. Aliás, não faz muito tempo que se debateu o imposto solidário, que constitui a maior parte do financiamento do fundo de emprego. Naquela época, uma redução do imposto foi falada. Estou feliz que a ideia foi rejeitada. Mas também não pensamos em aumentar o imposto de solidariedade. Por outro lado, isso significa que o fundo deve ser financiado diretamente pelo orçamento.

O que nos leva à política tributária. O presidente do CSV, Frank Engel, pediu um imposto sobre a fortuna para indivíduos privados e um imposto sobre herança em linha direta para lidar com a crise. Absteve-se de reagir. No entanto, Bettel, rejeitou claramente as medidas. A disputa está a surgir dentro da coligação?

Não, um camelo tem mais probabilidade de passar pelo buraco de uma agulha do que haver uma disputa na coligação. O acordo não prevê um imposto sobre a propriedade nem um imposto sobre herança em linha direta. O LSAP também vai respeitar isso. Somos um parceiro confiável. Não se pode mudar as regras do jogo durante a partida. Claro, as três partes divergem na questão tributária. Mas o programa do Governo conta. A questão, portanto, não é aguda neste mandato.

Quais são as ideias do LSAP sobre a questão tributária?

O presidente Yves Cruchten já explicou nossa posição. Um imposto direto sobre herança não é o caminho a percorrer. Há um amplo consenso sobre isso no partido. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, teremos que pensar em um imposto sobre a riqueza graduado de forma inteligente. No momento ainda é muito cedo. Estamos no meio de uma crise sanitária e não sabemos o aí vem. Não conhecemos ainda as reais consequências económicas nem sociais da pandemia. Porém, até à campanha eleitoral de 2023, o mais tardar, todos os partidos devem posicionar-se sobre a questão tributária. A equidade fiscal será o tema principal nas próximas eleições.

Os impostos sobre herança e património não fazem parte do programa do Governo, mas as opções de ações e os fundos especiais, sim. Quando ocorrerão as reformas nos dois pontos?

Mudanças nas opções de ações e fundos especiais já estavam incluídas na reforma tributária planeada. O trabalho estava praticamente concluído. Por causa da pandemia, a versão original da reforma tributária, compreensivelmente, não acontecerá. Tivemos de começar do zero. O trabalho continuou durante os meses de verão. Em breve estaremos a falar claramente sobre a questão das "stock options" e dos fundos especiais, a coligação mostrará em muito pouco tempo que é capaz de agir.

O que significa "em breve"?

Em breve significa "muito em breve". O primeira-ministro Bettel e o ministro das Finanças, Gramegna, apresentarão as medidas.

A crise estourou o orçamento. Haverá alguma forma de aumento de impostos?Aqueles que têm responsabilidade direta pela política financeira e tributária serão muito claros sobre isso, em breve. Não cabe a mim antecipá-los aqui. Só posso falar pela minha parte: não haverá alteração no imposto solidário, que é a principal fonte de renda do fundo de emprego.

E como seu partido se posiciona na questão tributária?

Como eu disse, neste momento, é muito cedo ainda. Mas posso dizer que um aumento do imposto sobre os salários e do IVA estão fora de questão para o LSAP. Os benefícios sociais também são tabu. Portanto, estamos em uma situação em que precisamos gastar mais dinheiro para garantir a coesão social, enquanto, ao mesmo tempo, as receitas estão caindo. Devemos, portanto, pensar em como podemos equilibrar o orçamento. Podemos conseguir isso, por exemplo, contraindo empréstimos adicionais. Ao contrário do CSV, consideramos que faz todo o sentido, dadas as taxas de juro muito baixas, mesmo taxas de juro negativas. Além disso, não fazemos empréstimos para redistribuir o dinheiro imediatamente, mas para investir. Seria errado não investirmos durante a crise, caso contrário a economia ficaria ainda mais pressionada. Não entendo o que deve haver de errado em gastar dinheiro em escolas ou hospitais em tempos de crise. No entanto, temos que encontrar um meio termo entre uma dívida saudável, da qual as gerações futuras também beneficiarão, e um aumento de renda. Temos de ter essa discussão. Esta é a questão crucial que todas as partes devem enfrentar.

Recentemente, especulou-se sobre uma rivalidade entre o ministro Trabalho e a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Existem tensões?

Paulette e eu só podemos rir dessa conversa. Fiz campanha por eles antes das eleições, aliás, contra a vontade de algumas pessoas dentro do LSAP. No entanto, todos estão firmemente convencidos de que ela é a pessoa certa. Paulette é uma dádiva de Deus para o partido e para a política no Luxemburgo, como um todo. Mas não foi um golpe casual. Conhecíamos as suas qualidades antes de entrar para o governo. Além disso, ainda é muito cedo para discutir um candidato de topo. No momento oportuno, o presidente do partido Yves Cruchten, o líder do grupo parlamentar, Georges Engel, e eu apresentaremos uma proposta aos órgãos do partido. A única questão decisiva é como podemos posicionar melhor o partido para as próximas eleições. O LSAP sempre produziu personalidades fortes. O importante é que conseguimos funcionar em equipa. E é assim que é percebido pelo público. Isso é bom.

Então as disputas internas do partido são coisa do passado?

Certamente ainda existem diferenças de opinião. Mas são discutidos dentro do partido.

Última questão. O ministro das Relações Exteriores, Jean Asselborn, anunciou em uma entrevista à RTL que concorrerá novamente nas eleições de 2023. Não é hora de mudar?

Estou feliz por ter decidido concorrer novamente. Quem pertencer ao parlamento ou ao governo até ao final do mandato, também deve ir às próximas eleições por solidariedade com o partido. Jean Asselborn é bom para o país, embora às vezes seja duro com seu jeito direto. Mas também é preciso saber dizer a verdade no cenário internacional. E é exatamente isso que ele faz.

