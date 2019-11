O número de dadores de sangue diminuiu 7% desde 2017, quando há cerca de 14 mil no Grão-Ducado, e a Cruz Vermelha lançou um apelo para que se reforcem as reservas.

Dadores de sangue diminuem e Cruz Vermelha faz apelo

O número de dadores de sangue diminuiu 7% desde 2017, quando há cerca de 14 mil no Grão-Ducado, e a Cruz Vermelha lançou um apelo para que se reforcem as reservas.

Em 2018, estavam registadas 13.697 pessoas como dadoras de sangue, plasma ou plaquetas, sendo que destas 1.178 deram sangue pela primeira vez. De acordo com a RTL, no total, as equipas do Centro de Transfusão de Sangue da Cruz Vermelha recolheram 22.486 bolsas.



Só no Centro Hospital do Luxemburgo são necessárias 12 mil embalagens de sangue por ano para pacientes em operações, acidentes ou cuidados oncológicos. Em 2018, os médicos recorreram a esta reserva para 1.600 pacientes.

Alguns componentes do sangue, como as plaquetas, têm uma vida útil de apenas alguns dias, o que explica a necessidade de garantir um ritmo regular de colheita para cobrir as necessidades do país. Durante o inverno, em particular, as constipações e a gripe podem impedir que as pessoas respondam ao apelo de novos dadores.

Para dar sangue, os centros de recolha apenas pedem que se tenha entre 18 e 60 anos, que se pese pelo menos 50 quilos e se tenha boa saúde. Os homens podem dar sangue quatro vezes por ano e as mulheres três. Normalmente, entre a chegada ao centro de recolha e o final da doação, é um processo que dura em média 34 minutos.

O grupo sanguíneo AB é o mais raro, enquanto o O negativo é o mais comumente usado em emergências. É por isso que os dadores dos grupos sanguíneos A e O são os mais procurados. Além de dar sangue, a doação de plasma também é necessária para ajudar pessoas com problemas de coagulação.

