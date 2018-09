Cursos de primeiros socorros para toda a população

Apesar de defenderem a redução do horário de trabalho semanal para 38 horas, os socialistas definiram apenas três linhas vermelhas para as eleições: pensões, indexação salarial e aumento do salário mínimo em 100 euros líquidos a 1 de janeiro de 2019, garante o atual vice primeiro-ministro e cabeça de lista do LSAP.