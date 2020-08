As inscrições podem ser feitas no site da autarquia da capital, em vdl.lu.

Cursos de luxemburguês na capital com turmas mais pequenas e metade das aulas à distância

Diana ALVES As inscrições podem ser feitas no site da autarquia da capital, em vdl.lu.

Já abriram as inscrições para a nova temporada de cursos de língua e cultura luxemburguesas na cidade do Luxemburgo. Os cursos arrancam a 15 de setembro, com turmas mais pequenas de forma a respeitar as medidas sanitárias anti covid. Além disso, metade das aulas será dada à distância.

De acordo com a autarquia da capital, apenas 50% das aulas vão decorrer de forma presencial e o número de alunos por turma será limitado, para que seja possível respeitar as restrições em vigor para lutar contra a pandemia.

À semelhança dos anos anteriores, o programa prevê um ciclo de quatro anos, repartido por quatro níveis (iniciante, intermédio, avançado e conversação).

As aulas são dadas em vários bairros da capital (Bonnevoie, Cents, Gare), havendo cursos anuais, semestrais, para germanófonos e cursos intensivos, durante a semana ou ao fim de semana. Os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação.

As inscrições podem ser feitas no site da autarquia da capital, em vdl.lu, ou diretamente nas instalações do Serviço de Integração da comuna.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.